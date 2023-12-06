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央視批台灣貧富差距擴大 中國網友諷：好意思這樣講？

台灣主計處近日公布去年疫情期間出現貧富差距擴大的數據，中國官媒央視為批判民進黨政府而報導這則消息，但中國官方公布的數據顯示，中國貧富差距比台灣更嚴重，全國平均月薪不到新台幣1.4萬元。（網路截圖）

台灣主計處近日公布去年疫情期間出現貧富差距擴大的數據，中國官媒央視為批判民進黨政府而報導這則消息，但中國官方公布的數據顯示，中國貧富差距比台灣更嚴重，全國平均月薪不到新台幣1.4萬元。（網路截圖）

2023/12/06 17:58

〔編譯盧永山／綜合報導〕行政院主計處近日公布2022年疫情期間出現貧富差距擴大的數據，中國官媒中央電視台為批判民進黨政府而報導這則消息，卻引起中國網友的嘲諷。中國官方公布的數據顯示，中國貧富差距比台灣更嚴重，全國平均月薪不到新台幣1.4萬元。

綜合《大紀元時報》等媒體報導，中國央視報導台灣有408萬名低薪族的月薪不到4.3萬元新台幣（約9770元人民幣），最高薪10%與最低薪10%的薪資差距擴大為4.12倍，並批評民進黨政府不作為，引發網友對中國央視及中共的嘲諷。

有網友評論說：「4.2倍算啥，咱們這邊小幹部退休就10倍起步，這僅僅是知道的，所以根本就不能財產公開，否則大眾看到數據必定要反。」

還有網友說：「央視一本正經的胡說八道，新聞越來越沒有底線，這樣的宣傳只能讓人愚蠢，李總（李克強）不是說咱6億人人均不足1000元（人民幣）嗎，最高底薪標準的上海也僅僅是2590元人民幣（新台幣11400元）。」

還有網友說：「這裡農村老人有退休金就不錯了，即使有補助，農民1個月只有70、80元（人民幣）到100、200元（人民幣）不等。而台灣農民不僅有養老金，這不包括免費發放的補助，還有健保呢，一般不是大病的話給個掛號費就行。」

還有網友說：「談到貧富差距就不得不提基尼係數，台灣的基尼係數是0.338，在正常範圍內，而我們的貧富差距屬於全球最大國家之列，但從零幾年我們這邊官方就不公布了，而失業率超過20％也不公布了，意在『穩定』，明白嗎？」

中國國家統計局今年1月公布的數據顯示，中國全國平均年薪為36883元（新台幣16萬2337元），換算成月薪約為3074元（新台幣13529元）。另根據中國國際金融公司（CICC）數據，將中國民眾收入分為11個等級，月收入5千元人民幣（新台幣22000元）以下計有13.28億人，占總人口的94.87％。

而中國已故前總理李克強2020年曾示警，中國有近6億人口每月收入不到1000元人民幣（新台幣4400元）。 瑞銀集團及其子公司瑞信的報告顯示，目前中國最富裕的1％人口掌握著全國超過31％的財富。此外，據中國國家統計局數據顯示，中國的吉尼係數在2008年達到峰值的0.49，2021年仍高達0.47，遠超過0.4的警戒線，而2021年已開發國家的吉尼係數平均為0.314。

而中國6月16歲至24歲青年失業率飆至21.3%的歷史最高紀錄後，中國國家統計局就蓋牌不願公布數字。

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