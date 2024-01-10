為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

上海復旦大學：應屆畢業生直接就業率不到2成

中國經濟不振，青年失業率飆升，根據上海復旦大學公布的報告顯示，去年復旦的應屆大學畢業生直接就業率18.07%。（中央社資料照）

中國經濟不振，青年失業率飆升，根據上海復旦大學公布的報告顯示，去年復旦的應屆大學畢業生直接就業率18.07%。（中央社資料照）

2024/01/10 12:08

〔中央社〕中國經濟不振，大學畢業生就業不易，上海復旦大學公布的報告顯示，去年復旦的應屆大學畢業生直接就業率18.07%，約7成選擇繼續深造。

中國媒體封面新聞9日報導，據上海復旦大學近日公布的「復旦大學2022-2023學年本科教學質量報告」，去年應屆大學畢業生直接就業人數為583人，占比18.07%，2278人選擇升學深造，占比70.61%。

報告另指出，有關復旦畢業生工作能力的評估，雇主對畢業生「深厚的專業知識和技能」、「遵守職業規範和操守」、「持續專業學習的主動性」、「強大的行動力」等方面給予認可。

報告還說，相對而言，儘管雇主對該校畢業生的「領導能力」、「批判性思維」、「廣泛涉獵各個知識領域」等方面能力的滿意度也超過90%，但相較前述滿意度仍偏低。

復旦大學公布上述大學畢業生直接就業率偏低的報告前，香港網路媒體01去年12月27日報導，上海財經大學校長、經濟學者劉元春說，「（中國）青年失業問題不單是一個週期性的問題，而是系統性的問題、趨勢性的問題。」

劉元春說，「我們判斷，今後青年失業難題可能會持續10年，短期內會不斷加劇。倘若處理不當，將會引發經濟領域之外的其他社會問題，甚至成為政治問題的導火索。」

此外，中國國務院參事室特約研究員、國家統計局前總經濟師姚景源12月29日受訪說，「2024年要特別關心青年人就業，要把解決青年人就業問題放在第一位」青年人就業壓力是需優先解決重大課題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國青年畢業即失業 港媒：恐成政治危機導火線
2023/12/28 12:00

中國青年畢業即失業 港媒：恐成政治危機導火線
國內外就業市場嚴峻 中國青年前途渺茫
2023/12/25 19:02

國內外就業市場嚴峻 中國青年前途渺茫

森聯Classy Home 林口正核心 2000坪黃金角地
中國青年流行假裝存錢法 有人74天省逾萬元
2023/12/23 13:56

中國青年流行假裝存錢法 有人74天省逾萬元
中國失業率「蓋牌」4個月 VOA：青年選擇繼續「躺平」
2023/12/15 16:40

中國失業率「蓋牌」4個月 VOA：青年選擇繼續「躺平」

「掙錢」新竹立委煉金黑心大揭露 (廣告)
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播