中國失業率「蓋牌」4個月 VOA：青年選擇繼續「躺平」

由於青年失業率持續攀高，中國國家統計局7月後就停止公布相關數據。（歐新社）

2023/12/15 16:40

〔編譯孫宇青／綜合報導〕由於中國各項經濟數據欲振乏力，民眾信心低迷，中國國家統計局在公布6月青年失業率高達破紀錄的21.3％後，宣布不再公布7月後的資料，引起輿論譁然。《美國之音》（VOA）15日報導，「失業率」消失4個月後，依然沒有就業機會的中國青年，有些選擇返鄉協助家業，也有不少人「躺平」、「慢就業」或當「全職兒女」。

根據VOA採訪，化名「高雨」的中國青年2020年大學畢業後，曾試著在廣州站穩腳步，但COVID-19疫情讓當地許多中小企業經營困難，雖然她曾短暫在幾家網路公司做文職工作，但每月4、5000人民幣的收入不足以支付生活開銷，所以決定回到家鄉雲南農村，幫家人在網路上出售自家種植的農產品，負責寫文案、拍照片、設計推廣活動，以及做售後服務。

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雖然成功擴大經營規模，但隨著利潤愈來愈薄，她又開始感受到拮据，「感覺大家都沒錢了」，所以又開始找尋回到廣州工作的機會。

美國智庫「外交關係協會」國際經濟主任施達爾（Benn Steil）認為，中國大學畢業生不會滿足於回到位於小城市或農村的家鄉發展，因為「他們想要和父母輩一樣的機會，可以邁入中產階級，有能力建立並支持自己的家庭」。

與此同時，另有一些中國青年透過「躺平」和「啃老」等行為，來應對就業機會的匱乏。

據了解，「全職兒女」是今年中國網路上的新興詞彙，指稱已成年的孩子不參與全職工作，而是和父母一同居住，透過陪伴父母獲得一定經濟上的支持。他們當中的一些人在準備研究生考試和公務員考試，有些人則不斷投遞履歷，有些人則完全「躺平」。

在北京與父母同住的傑西（Jacey）就自稱「躺平」的「啃老族」，且他自認頗有代表性，常在微博等網路平台上發現和自己一樣「不上班或找不到工作的人」。

傑西大學畢業曾工作1年，存夠錢後於2019年底去日本讀語言學校。課程結束後，他花了2年時間準備日語考試，並申請日本的學校，但屢次失敗，並於今年2月回到北京。

雖然曾想過找工作，但在父母提供經濟支持的情況下，他並沒有特別著急，「比如看見餐廳貼出招工，我不會去，因為我很懶」。他承認自己現在「確實和社會有些脫節」，而且對找工作「很抵觸」。他還提到，雖然自己不喜歡北京，但不打算找其他城市的工作，「畢竟在家裡不用付房租」。

「慢就業」是另一個中國社會新詞，指應屆畢業生中暫未進入就業市場的人群，包含「繼續深造後就業」和「暫緩就業」兩部分。今年9月，中國青年報社會調查中心指出，對2009名受訪者進行的調查顯示，72.9％的受訪者周圍有「慢就業」的大學生。

為了解決青年失業問題，中國明年計畫招考3.96萬名國家公務員，擴招幅度達6.7％，而省公務員也大幅擴招達17％。另外，許多大學也擴招研究生達5.61％。

然而，施達爾表示，上述舉措「治標不治本」，未能觸及中國青年失業率居高不下的本質，亦即供需不平衡。同時，政府為了刺激經濟投資展開的基礎建設，無法為大學畢業生創造所需工作，「這些木工和瓦工的工作，並不是中國大學生所尋求的工作」。

2019年從亳州大學小學英語教育畢業的付紫荊說，自己的不少同學都因為中國政府於2021年對教育培訓行業的打擊而難以找到工作，且她的老家這幾年也多了很多年輕人，「他們有的創業，有的就待在家裡『啃老』」。

陳倩倩（化名）在美國讀完研究所，疫情期間返回上海，在一家國營銀行投資部門工作，但今年中國經濟不景氣，她部門管理的投資基金虧損不少，投資報酬率不盡人意。雖然還沒有正式被裁員，但她已從部門主管聽到自己可能工作不保的風聲。

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