為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國出生人口猛降 2035年190萬中小學教師恐丟飯碗

隨著中國人口出生率下降，教師這個職業未來面臨極大不確定性，預計到了2035年，將出現約190萬的「過剩」教師。（路透）

隨著中國人口出生率下降，教師這個職業未來面臨極大不確定性，預計到了2035年，將出現約190萬的「過剩」教師。（路透）

2024/02/13 23:42

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據香港《南華早報》報導，隨著中國人口出生率下降，教師這個職業未來面臨極大不確定性，預計到了2035年，將出現約190萬的「過剩」教師。

報導說，過去教師被視為中國的「鐵飯碗」之一，即使在經濟不確定的時代，教師仍然是求職者的熱門選擇。但在未來幾年裡，隨著出生率加速下降導致教師過剩，預計未來10年有數百萬人失業，而教師這個曾有「鐵飯碗」標誌的工作，將不再得到保障。

自2017年以來，中國新生兒數量直線下降，2023年出生人數驟降54萬人，出生人口僅剩902萬人。

中國教育部指出，2021年幼兒園在學兒童人數也出現自2003年以來首次下降，2022年再次下降3.7%；2022年，小學生總數也出現自2013年以來的首次下降，比上年減少47.88萬人，至1.07億人。

中國教育科學研究院高級研究員儲朝暉表示：「學生少了，在一定時期某一區域內學校不可避免地會出現裁員。根據我的實地調查，由於財政負擔，今年地方政府招收的教師肯定會減少。」

事實上，由於中國房地產危機並未出現緩解跡象，地方政府面臨越來越大的財政壓力。

湖南省教育廳2023年11月發布通知，要求在未來5至10年內根據出生率、都市化率和學齡兒童數量，更好地配置教育資源。2023年，山東、四川等地方政府宣布計畫，不再在某些大學開設與教育相關的專業學位課程，以抑制師資供應。

中國全國中小學學校數量自2003年以來持續減少，2020年至2035年這個趨勢將持續下去。

過去幾十年來，中國的中小學校一直擠滿了孩子，一些城市地區的學校每班有多達50名學生，而大多數農村地區學校則有30人左右。

北京師範大學教育學教授喬錦忠領導的研究小組的研究顯示，如果班級人數保持不變，到了2035年，小學教師將過剩150萬人，中學教師將過剩37萬人。

有老師表示，這個趨勢可能會促使公立學校縮小班級規模，以避免裁員，但私立學校的情況可能要殘酷得多，他們的經濟壓力更大，而且已經實行小班授課， 裁員的可能性很大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
路透：中國人口連2年降 經濟影響大
2024/01/18 09:16

路透：中國人口連2年降 經濟影響大
中共政權人口首度連2年減少 自然負成長率大饑荒後最高
2024/01/17 11:47

中共政權人口首度連2年減少 自然負成長率大饑荒後最高
華爾街日報：厭倦政府騷擾 中國年輕女性拒絕多生育
2024/01/02 15:43

華爾街日報：厭倦政府騷擾 中國年輕女性拒絕多生育
習近平鼓吹女性回歸家庭 專家：人口負成長恐持續到下世紀
2023/11/06 06:16

習近平鼓吹女性回歸家庭 專家：人口負成長恐持續到下世紀
中國出生率腰斬 雀巢奶粉廠收攤、逾500人失業
2023/10/20 18:18

中國出生率腰斬 雀巢奶粉廠收攤、逾500人失業
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播