中國出生人口猛降 2035年190萬中小學教師恐丟飯碗

隨著中國人口出生率下降，教師這個職業未來面臨極大不確定性，預計到了2035年，將出現約190萬的「過剩」教師。（路透）

2024/02/13 23:42

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據香港《南華早報》報導，隨著中國人口出生率下降，教師這個職業未來面臨極大不確定性，預計到了2035年，將出現約190萬的「過剩」教師。

報導說，過去教師被視為中國的「鐵飯碗」之一，即使在經濟不確定的時代，教師仍然是求職者的熱門選擇。但在未來幾年裡，隨著出生率加速下降導致教師過剩，預計未來10年有數百萬人失業，而教師這個曾有「鐵飯碗」標誌的工作，將不再得到保障。

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自2017年以來，中國新生兒數量直線下降，2023年出生人數驟降54萬人，出生人口僅剩902萬人。

中國教育部指出，2021年幼兒園在學兒童人數也出現自2003年以來首次下降，2022年再次下降3.7%；2022年，小學生總數也出現自2013年以來的首次下降，比上年減少47.88萬人，至1.07億人。

中國教育科學研究院高級研究員儲朝暉表示：「學生少了，在一定時期某一區域內學校不可避免地會出現裁員。根據我的實地調查，由於財政負擔，今年地方政府招收的教師肯定會減少。」

事實上，由於中國房地產危機並未出現緩解跡象，地方政府面臨越來越大的財政壓力。

湖南省教育廳2023年11月發布通知，要求在未來5至10年內根據出生率、都市化率和學齡兒童數量，更好地配置教育資源。2023年，山東、四川等地方政府宣布計畫，不再在某些大學開設與教育相關的專業學位課程，以抑制師資供應。

中國全國中小學學校數量自2003年以來持續減少，2020年至2035年這個趨勢將持續下去。

過去幾十年來，中國的中小學校一直擠滿了孩子，一些城市地區的學校每班有多達50名學生，而大多數農村地區學校則有30人左右。

北京師範大學教育學教授喬錦忠領導的研究小組的研究顯示，如果班級人數保持不變，到了2035年，小學教師將過剩150萬人，中學教師將過剩37萬人。

有老師表示，這個趨勢可能會促使公立學校縮小班級規模，以避免裁員，但私立學校的情況可能要殘酷得多，他們的經濟壓力更大，而且已經實行小班授課， 裁員的可能性很大。

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