台中市民進黨議員參選人聯合登記 棒球裝亮相盼擊出全壘打

參選人喊出「正派出擊，十全十美」口號。（記者許國楨攝）

2022/08/31 13:09

〔記者許國楨／台中報導〕民進黨正國會台中市議員參選人今聯合登記參選，由中部召集人曾朝榮率現任議員江肇國、李天生、周永鴻、蔡耀頡、何文海、蔡成圭、張家銨，以及新人廖芝晏、何昆霖，以棒球元素亮相打出「正派出擊，十全十美」口號，並以台灣國球棒球隊比喻10位參選人將守住各自戰備位置，同時團隊合作打出全壘打，為市民守護市政大小事。

正國會的10名議員參選人來自台中山海屯市，如同棒球隊中各自堅守守備範圍，同時也相互補位合作，目標攻下每一個壘包並且得分，潭雅神的周永鴻在市政議題方面敏銳，是適合開路打頭陣的游擊手；捕手蔡耀頡精神意志強悍用心為太平蹲捕；一壘手李天生將接住大里霧峰選民的各項需求；南屯區何文海深耕基層、穩扎穩打就像經驗豐富的二壘手；蔡成圭守護山城，為東勢神岡新社和平的民眾奮力拼搏。

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北屯區曾朝榮同時是中部召集人，以「引領現在，看見未來」的口號擔任全隊最強四棒打者強力揮擊；烏大龍張家銨勤為社福奔走，接殺每個侵害他人權利的人；投手江肇國主打完封勝投，以強力問政風格展現監督市政能力；而新人廖芝晏與何昆霖將以年輕活力、勇敢傾聽的特質守護婦幼與青年的權益福利。

參選人們喊出「正派出擊，棒棒強棒」力拚年底的市議員選舉十席全上，更表示將會竭盡全力維護鄉親的福利，為市民守住分數，並打下台中更美好的未來。

另參選人們表示，盧秀燕上任前曾說「直球對決，但她站上市長這個打擊區，卻只想等待投手投出4壞球保送，深怕做錯而毫無作為，社宅停擺、建設延宕、持續空污、治安敗壞、兒虐頻傳，這樣的心態只會等來3好球，直接三振出局換人做。

10位參選人以棒球元素亮相。（記者許國楨攝）

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