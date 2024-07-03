海巡署公布澎湖漁船遭登檢位置圖 籲中方勿以政治因素處理

我漁船遭中國海警登檢扣押，海巡署副署長謝慶欽召開記者會說明。（記者邱俊福攝）

2024/07/03 11:20

〔記者邱俊福／台北報導〕我國澎湖籍漁船「大進滿88號」，昨晚在中國外海水域遭中國海警登檢帶回扣押，海巡署今召開記者會，公布我漁船遭登檢位置圖，強調經查「大」船被登檢位置距中國福建晉江深滬鎮11.2浬，位於中方宣告的領海內，且目前為中國伏季休漁期間，後續除將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協洽，並呼籲中方不要用政治因素處理這起事件，應儘速說明登檢理由、依程序放船放人。

海巡署說明，中國今年海洋伏季休漁自5月1日至8月15日實施，中國在5月1日有對外公布實施內容與相關水域，各漁業署、海巡人員於安檢時，都有加以宣導，建議避開實施的相關水域作業，這次「大進滿88號」作業的水域，位於休漁區內。

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歷年來我方漁船遭中國公務船登檢共有6次，當中有3次為違反中方伏季休漁規定，遭到扣押，其中2次繳清罰款後即予以釋放，另1次是跟我方協調後，在我方護航下返回。

海巡署表示，昨日20時14分，接獲澎湖籍「大進滿88」漁船船主報案，其於金門料羅港東北東方23.7浬（限制水域外17.5浬、中線以西25浬），遭中國海警14521、14607等2艘登檢扣押，立即調派線上10081艇（距案發現場14.3浬）、3505艇（距案發現場31.4浬）急速馳援，採攔截航線深入船隊中，試圖救援我國漁船，並增派10039艇緊急出勤前往支援。

21時14分，10081艇遭3艘中國海警船攔阻（距「大」船1.6浬、距晉江岸際5.4浬、中方領海基線內2.9、距金門北碇13浬），我方立即向海警船廣播，要求立即釋放本國籍漁船，對方亦向我方廣播喊話，要求勿干擾，另獲報周邊尚有4艘中國海警船前往現場集結，10081艇及3505艇持續廣播要求釋放「大」船未果，為避免升高衝突，停止緊追。22時30分，「大」船已遭中國海警船帶返圍頭港。（12:34更新）

中國伏季休漁範圍示意圖。（海巡署提供）

海巡署公布我方漁船越界作業遭登檢位置圖。（海巡署提供）

海巡署公布我方漁船越界作業遭登檢位置圖。（海巡署提供）

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