鄭寶清表態參選桃園市長 首個公開行程為「他」站台

前民進黨立委鄭寶清（右）宣布參選桃園市長，首個公開行程為無黨籍桃園市議員參選人陳品杰（左）競選辦公室成立站台。（記者鄭淑婷翻攝）

2022/08/28 11:51

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕前民進黨立委鄭寶清27日宣布參選桃園市長，桃園選戰成了「四腳督」，他首場公開行程是為無黨籍桃園市議員陳品杰（桃園區）競選辦公室成立站台，陳品杰過去曾是民眾黨，鄭寶清受訪時暗喻許多參選人只是「遷戶籍來借個廁所、來走一下就離開」，強調他一輩子都在桃園，未來埋骨也會在桃園，希望將一輩子累積的經驗奉獻給桃園市民，至於何時登記參選尚未決定。

鄭寶清重申，民進黨建黨精神是很多前輩流血、流汗、失去生命換來的，希望建立公平正義的社會，堅守民主自由法治人權，希望讓這個武器對抗中國脅迫，更重要的是清廉、勤政、愛鄉民，若喪失了這個核心價值，就失掉了政黨存在的意義，大家看到他在媒體前流淚，「我流的不是個人委屈，流的是我們認真付出的黨為何會變成這樣」，更嚴重的是，很多政黨已經沒有考慮到人民需求，黃信介曾提及，未來不是由政黨或者政黨換人來決定，未來跟前途應由在地人民來決定。

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鄭寶清表示，很多要參選的人把戶口遷到桃園來，「有人來借個廁所、有人來走一下就走了」，不能了解地方、深耕地方，無法疼愛桃園這塊土地，而他在桃園出生、成長、就業、從政，一路走來桃園給他非常多恩澤及成長機會，所以「我未來埋骨也會在桃園」，他一輩子在桃園，對地方非常了解，也知道人民的需求，希望用一輩子累積下來的知識、經驗及能力奉獻給桃園市民，讓他能夠用最大的力量造福桃園。

鄭寶清表示，現在面對很多的挫折、困難及壓力，像是他的支持者已經被警告要「抄水表」，他才宣布要參選，P圖隨即出來，都是對他的極盡侮辱，還有4、5000個從海外來的「1450」不停攻擊他，但不管是抹黑、對他人格打擊還是道德毀滅，他知道從事政治總是需要犧牲，只有堅定自己的意志，即使犧牲在所難免也不會害怕，他會繼續向前走。

至於登記參選將面臨開除黨籍，鄭寶清表示，「這是意料之事，也不是太重要」，雖然離開民進黨是心痛的，但要離開民進黨的不是他，他是在維護民進黨的建黨精神及核心價值，對民進黨沒有所謂的生氣、不滿，反而是有更多的期待，希望台灣不要再走上二次政治革命、民主革命，希望所有的政黨都能好好的思索，是不是疼愛桃園這塊土地、為桃園市民做事，才是更重要的。

鄭寶清提及，目前還沒決定何時登記，前桃園水利會會長黃金春將擔任他的主任委員，雖然也被警告要查水表，但黃金春的立場很堅定，他們不是為了私利選舉，此次推動他參選最大的力量來自於人民，很多年輕人給他鼓勵，像27日宣布參選當晚，2400個位置都滿了，大多都是年輕人。

談及未來可能結合什麼力量？鄭寶清表示，他認為這些是媒體故意去扭曲，他沒有特定的對象、團體或個人，只要認同清廉、勤政、愛鄉土，不管任何政黨，只要是理念一致，就會一起為桃園這塊土地犧牲奉獻付出。

對於外傳有些廣告背後有國民黨資金，鄭寶清駁斥，「這些都是汙衊」，現在沒有收到任何資金，也不會去收任何不該收的錢，他從政以來從未跟人開口要過1塊錢。

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