鄭寶清參選》鄭運鵬競辦：延續光榮市政 鄭運鵬無可迴避

民進黨前立法委員鄭寶清，昨宣布參選桃園市長。（記者周敏鴻攝）

2022/08/28 05:30

〔記者謝武雄、陳政宇／綜合報導〕前民進黨立委鄭寶清昨晚宣布參選下屆桃園市長，對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬由競選辦公室政策平台召集人林飛帆回應指出，這是鄭寶清個人的決定，但延續桃園光榮市政成績，是鄭運鵬及桃園隊無可迴避的責任。

林飛帆強調，民主社會每個人都有參選的權利，但每個政黨都會提出自己的候選人爭取選民的支持，這次的桃園市長選舉，關乎的不是哪些個人的政治未來，最重要的是市長鄭文燦八年翻轉桃園的光榮政績能否延續，市民肯定鄭文燦，就讓唯一能夠延續鄭文燦市政成績的鄭運鵬繼續為市民努力，鄭運鵬及團隊會持續全力爭取市民支持，讓桃園運轉大進化。

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民進黨駁黑箱提名說法

對於鄭寶清批評民進黨提名是為了一人利益，打破了民主原則，民進黨中央表示，黨的提名機制是由全代會無異議通過，這次縣市長提名，雖然大部分為徵召，但只要有競爭的選區，都會以民調做為參考，並經選對會與中執會討論，所謂黑箱或者不民主的說法，是惡意謠言。

張善政：照自己步調走

國民黨市長參選人張善政表示，鄭寶清是受到許多人尊敬的政壇人士，他尊重鄭寶清宣布參選的決定，相信這絕對是經過深思熟慮與天人交戰，然而，無論競爭對手是誰，他都會照著自己步調勤走基層、跟鄉親作伙，為桃園帶來嶄新的明天，持續守護誠信與善良的價值。

民眾黨市長參選人賴香伶則說，鄭寶清主張找回民進黨創黨價值，她對其苦心與決心，表示尊重也感佩。民進黨沒有辦理初選，直接徵召桃園市提名人選，才會導致鄭寶清違紀參選，這是民進黨的民主倒退，失去原本的核心價值；民眾黨的存在就是因為執政黨太傲慢，而國民黨早已放棄改革與反省的勇氣，台灣政黨政治演變至今，國人要有堅定的意志來改變藍綠惡鬥、擺爛的現況。

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