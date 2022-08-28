鄭寶清參選對選情投下震撼彈 ？鄭文燦：該做的努力沒有少過

鄭寶清參選對選情的影響，鄭文燦（中）和鄭運鵬（左）同場受訪強調「該做的努力沒有少過」。（記者李容萍攝）

2022/08/28 11:47

〔記者李容萍／桃園報導〕前民進黨立委鄭寶清昨（27日）晚宣布參選下屆桃園市長，桃園市長鄭文燦今（28）日與民進黨桃園市長參選人鄭運鵬同場出席中壢區桌球聯誼賽，鄭文燦會後受訪針對鄭寶清宣布參選前、後是否有機會跟鄭寶清見面或談過？鄭文燦表示，該做的努力一項都沒有少過，對於鄭寶清要選擇不同的方向也只能夠給尊重、給予祝福，不過他相信團結是為了台灣、團結是為了民主、團結也是為了桃園，這一點信念他是非常堅強的。

被問及民進黨桃園市黨部主委張丞儀受訪表示，如果接下來鄭寶清正式登記參選，將會開除黨籍一事，鄭文燦表示，民進黨是經過了民調做基礎來完成徵召提名，過程有一定的嚴謹度跟客觀性，鄭運鵬也是經由這個機制產生，至於黨紀由中央黨部決定，民進黨是一個有理念的政黨，也是一個有制度的政黨。任何的選擇，如果要走不同的路、追求不同的方向，我們都尊重，不過黨紀的問題是由中央黨部來統籌處理。

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鄭文燦提到，選舉是辦喜事，一起接受公平的競爭。這段時間鄭運鵬展現相當大的韌性，因為「三打一」已經一段時間了，「桃園是在非常好的發展基礎之上，沒有任何一個個人可以取代桃園，有時候在檯面上、有時候在檯面下，在舞台上的時候要發光發熱、要為民服務、要保持謙卑的心，在舞台下的時候就像我現在」。

鄭文燦說，「我不是主角，我盡心盡力把每一項工作完成，這個都是從政者不能夠改變的初衷。這段時間的紛紛擾擾總是會過去」，相信未來的競爭桃園市民會做出最好的選擇，鄭運鵬絕對可以成為鄭文燦的2.0版，會是一個進化版，鄭運鵬在公職的任內所展現的協調力，所展現的正直、勇敢及果決，更重要的是有一份照顧市民的心，這些特質他都有，「我覺得他會是個好市長，我唯一的目標就是為桃園人找出下一個好市長，這比什麼都重要。桃園隊有足夠的韌性，任何困難風雨都會過去，桃園隊會繼續留下來」。

鄭寶清參選對選情的影響，鄭文燦（右2）和鄭運鵬（左2）同場出席中壢區桌球聯誼賽。（記者李容萍攝）

鄭寶清參選對選情的影響，鄭文燦（中）和鄭運鵬（左）同場出席中壢區桌球聯誼賽小試身手。（記者李容萍攝）

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