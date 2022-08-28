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    鄭寶清宣布參選 鄭運鵬喊話：民進黨在桃園更需要團結

    前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，鄭運鵬喊話「民進黨在桃園更需要團結」。（記者李容萍攝）

    前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，鄭運鵬喊話「民進黨在桃園更需要團結」。（記者李容萍攝）

    2022/08/28 11:05

    〔記者李容萍／桃園報導〕前民進黨立委鄭寶清昨（27日）晚宣布參選下屆桃園市長為選情投下震撼彈，面對「四腳督」之戰，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（28）日在中壢區受訪表示，選舉的選票是決定在市民的認知上，不是由參選人或是由政黨來決定，這才叫做選賢與能，他爭取的是市民對市政建設繼續由民進黨執政。對於鄭寶清宣布參選是否感到意外？他說，這個時候民進黨在桃園是更需要團結的。

    鄭運鵬說，「桃園隊」的成績是在現任市長鄭文燦2任8年下的市政進步上獲得認同，所以參選是為了延續這樣的好成績、延續鄭文燦的施政成果，繼續由民進黨執政，繼續由清廉有效率、正直有發展這樣的一個方向來爭取市民的認同，相信這也是每一個市民的需要，並不是說參選人個人有什麼樣的需要，爭取的是對市民的照顧、對市政的發展，這個才是選舉的重點。

    鄭運鵬提到，「我們都是從政黨員，黨紀我們都要接受，不管是接受提名、接受徵召、接受黨紀的處理，其實我們每一位都是公平的」。他相信市民在投票上會有所選擇，我不會去判斷或去分析到底怎麼樣的票源，或怎麼樣的組織會受到什麼樣的影響，這個不是市長選舉的本質。

    對於鄭寶清宣布參選是否感到意外？鄭運鵬也說，選舉過程中有很多的前輩，包含全國的、或桃園的，對桃園市的選舉因為過程比較豐富一點，有很多不同的考量，這個時候民進黨在桃園更需要團結，希望最後的結果是為桃園選一個好市長，是團結在認同鄭文燦2任的成績之下，這一點有政黨因素，當然更大的是市政滿意度的因素，跟市政成長的因素，市民相信鄭文燦的好成績、相信民進黨有能力在後面的2任繼續讓桃園更好，這才是選舉本質。

    前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，桃園市長鄭文燦（右2）、鄭運鵬（左2）喊話「民進黨在桃園更需要團結」。（記者李容萍攝）

    前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，桃園市長鄭文燦（右2）、鄭運鵬（左2）喊話「民進黨在桃園更需要團結」。（記者李容萍攝）

    前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，桃園市長鄭文燦（中）、鄭運鵬（左1）喊話「民進黨在桃園更需要團結」。（記者李容萍攝）

    前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，桃園市長鄭文燦（中）、鄭運鵬（左1）喊話「民進黨在桃園更需要團結」。（記者李容萍攝）

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