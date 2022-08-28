鄭寶清 宣布選桃園市長

許多支持者參加「董事長開講粉絲見面會桃園站」活動，力挺民進黨前立法委員鄭寶清（前排中）參選桃園市長。（記者周敏鴻攝）

2022/08/28 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕前民進黨立委鄭寶清昨晚出席美麗島電子報董事長吳子嘉所辦「董事長開講粉絲見面會桃園站」活動時，宣布「參選桃園市長，千辛萬苦不轉彎」，並說這是為了讓「民主的火種留下來，讓光明、正義留下來，讓下一代有前途、有未來」。

稱要讓民主的火種留下來

吳子嘉見面會主持人黃暐瀚一開始就預告，鄭寶清將於晚上八點半宣布是否參選下屆桃園市長。鄭也沒讓現場約兩千位民眾失望，準時發表參選宣言，鄭說，民進黨是追求人權的政黨，有這種精神才能對抗中國對台灣壓迫的力量，讓台灣有自由、法治與人權，如今有權的人為了一黨之私、一人利益，打破了民進黨追求的精神、打破民主原則，堅持提名失德失能的人就已經不對了，之後卻「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的」。

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鄭寶清表示，要讓民主的火種留下來，是他參選最重要的理由，他一輩子在桃園出生、成長、打拚，保證未來骨頭也會埋在這裡，不會像有些人為了選舉才來桃園，或在桃園選上了也不住在這裡。他說，民主前輩黃信介曾告訴他，「進廚房就不要怕臉黑，民主運動就不要怕黑牢」，他已經準備好了，要向前走，要為大家犧牲，希望支持者能幫助他，讓他有力量向前走。

吳子嘉認為，蔡英文總統堅持挺林智堅，換堅後又提名鄭運鵬選市長，沒有公開制度，處理事情的方法簡直是「簡單粗暴，毫無羞恥」；與會的名嘴朱學恒直言，能讓鄭運鵬無法當選的，就要靠鄭寶清參選。

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