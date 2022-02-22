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    國民黨支持度再輸民眾黨 林俊憲分析：想掌權又「枵鬼假細膩」

    民進黨立委林俊憲認為，國民黨搞成這個局面，是長久以來黨內文化結構性問題，明明每個人都想掌權得要命，卻「枵鬼假細膩」，最後眼睜睜看著蛋糕被民眾黨端走。（資料照）

    民進黨立委林俊憲認為，國民黨搞成這個局面，是長久以來黨內文化結構性問題，明明每個人都想掌權得要命，卻「枵鬼假細膩」，最後眼睜睜看著蛋糕被民眾黨端走。（資料照）

    2022/02/22 21:36

    〔記者謝君臨／台北報導〕台灣民意基金會今（22）日發布最新民調，政黨支持度方面，民進黨29.2％第一，民眾黨16.2％居次，國民黨支持度下滑至15％。對此，民進黨立委林俊憲認為，國民黨搞成這個局面，是長久以來黨內文化的結構性問題，明明每個人都想掌權得要命，卻「枵鬼假細膩」，最後只能眼睜睜看著蛋糕被民眾黨端走。

    林俊憲指出，這陣子看國民黨的新聞，他一直有種錯覺，彷彿他們（指國民黨）還是那個威權時代絕對多數的黨，因為席位太多不知道怎麼分配而內鬥，但是一看新聞就馬上被拉回現實世界。最新民調顯示，國民黨第2大黨的地位已經被民眾黨超車，一個15％、一個16％，這樣都還能鬥，15％還可以分裂成幾％？

    他認為，國民黨今天搞成這個局面，也並非全都是黨主席朱立倫的錯，而是長久以來黨內文化的結構性問題，俗語稱「枵鬼假細膩」，明明每個人都想掌權的要命，卻又拉不下臉來主動爭取，總是要別人拱、勉為其難出來承擔大局，自己不講也就算了，看到對手有意圖就百般刁難亂放話，摸不清楚彼此的關係，互相猜忌扯後腿，會團結才怪。

    林俊憲說，權位就像一塊美味的蛋糕，國民黨內各個大老都餓的要命，口水簡直要流到地上了，卻又不敢主動伸出手去拿，但看到別人打算拿走就破口大罵，保持這種互相監督的恐怖平衡。假以時日，蛋糕完好無初地放在桌上，大老們卻已經餓得沒有力氣去拿，只好眼睜睜看著蛋糕被局外的民眾黨整塊端走，這恐怕就是最後結局。

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