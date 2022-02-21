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    傅崐萁整合選舉挨批「請鬼拿藥單」 葉元之：黨內立委搞分裂

    國民黨立委傅?萁擔任黨中央選戰策略會報成員，有黨內不具名立委批評「請鬼拿藥單」，國民黨新北市議員葉元之表示，他不知道黨內立委為何不能團結，要躲在暗處搞分裂。 （記者賴筱桐攝）

    國民黨立委傅?萁擔任黨中央選戰策略會報成員，有黨內不具名立委批評「請鬼拿藥單」，國民黨新北市議員葉元之表示，他不知道黨內立委為何不能團結，要躲在暗處搞分裂。 （記者賴筱桐攝）

    2022/02/21 14:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨立委傅崐萁擔任黨中央選戰策略會報成員，有黨內不具名立委批評「請鬼拿藥單」；也有民進黨人士酸說，傅崐萁是國民黨地下黨主席。國民黨新北市議員葉元之表示，民進黨為酸而酸不足為奇，但他不知道黨內立委為何不能團結，要躲在暗處搞分裂。

    葉元之指出，中央選戰策略會報是負責協調地方選舉的單位，本來就需要一些跟地方關係好的政壇人士，幫忙在各地整合勢力。傅崐萁擔任多屆立委，也當過縣長，與很多縣市的卸任縣長、立委都有好交情，由傅幫忙整合地方勢力，不是一個很好的助力嗎？

    葉元之說，提名最怕出現的情況是，地方勢力眾多，最後黨提名其中一位，沒被提名者心生不滿，整股勢力不輔選，所以需要有份量者出來協調其他有實力者，全力支持黨的提名人。大家都說民進黨很會選舉，但當國民黨務實地處理選舉事務時，又看到一堆自己人來唱反調，到底是想不想贏？

    他表示，中央選戰策略會報不是只有傅崐萁一人，還有前新竹縣長邱鏡淳、前苗栗縣長劉政鴻、台北市議會前議長吳碧珠、高雄市議會前議長莊啟旺、前桃園縣代理縣長黃敏恭等人，都是選舉經驗豐富的好手。選舉最怕搞分裂，呼籲黨內多給這些願意做事的前輩一些掌聲。

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