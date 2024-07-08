鄭文燦昨日主動請辭海基會董事長一職，專心司法自衛清白。（資料照）

2024/07/08 05:30

記者鄒景雯／特稿

因二○一七年間農地自辦重劃案涉賄，獲桃園地院裁定以五百萬元交保後，鄭文燦昨日主動請辭海基會董事長一職，專心司法自衛清白。這個事件發生後，不僅院檢之間對於羈押與否見解不同，本案因當事人的高度政治性，也在政壇引發不同的解讀與想像。事實上，在民主上軌道、文明發展到一定程度的國家，應該給予司法機關最大的空間，尊重它們反腐肅貪、釐清事實的努力，同時也督促被指涉的從政人士積極對各界說明釋疑，才是健康理性的正辦。

從這個角度，對於檢調系統在賴清德政府任內查辦民進黨人物的這件事，非但要平常心視之，更該樂觀其成才對。唯有辦案不分顏色，一切拿證據說話，台灣方能在整頓官箴、澄清吏治、重建司法信任上，邁開步伐，具體兌現清廉執政的目標。反之，一遇有政治人物遭到調查時，立即以「陰謀論」增添戲劇張力，或謀特定利益，或興政黨鬥爭，都是有害於我們成為進步國家的部落主義思維，廣大公民可以據此來檢視台上這些政客們的素質良窳，評判他們夠不夠格擔任公職人員。

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老實說，自案發至今的短短幾天，不少政治領袖與民意代表的發言與反應，著實到了令人作嘔的地步。有的在第一時間宣稱：大家更關心民進黨內鬥的宮廷大戲；有的指鄭文燦辭去公職是斷尾求生；有的認為鄭在桃園市長任內人脈廣闊，合法政治獻金者排隊不完，何須如此？種種不合邏輯的公開言論，或帶風向，或是護短，都在自賤智商，沒有回到問題的本身，無疑戕害了台灣集體的論政水準。

協助「自辦市地重劃」是福國利民、積極任事？還是鑽營法律、圖利個別團體？涉及的金額究竟是政治獻金、還是收賄後退回？尚待司法釐清，不在本文討論之列，值得針砭的是以政治語言毀壞司法信度的不當表現，按照這些政客的敘事，若民進黨執政時期，辦藍白的就是政治迫害，辦綠的就是綠營內鬥，那麼他們是否主張藍白綠都不該辦？或者不辦藍白才能讓他們閉嘴，不辦綠則可改批是蓄意包庇？當事人主動請辭，理係為所當為，莫非要棧戀其位、競逐下流？若干政客之所以如此自我掌嘴、相互矛盾，恐怕原因出在他們深信司法系統就是權力的打手與走狗之故，這既是非常典型威權餘緒的殘留，也令人不解有些政黨起用司法人員為不分區立委，是否即著眼於相同的用途？

台灣歷經民主化的轉型，已經將近三十年，今天仍有這麼一大批人等充斥於政壇，不負責任的妄言盈庭，肆意誤導社會價值與視聽，無怪乎「司法獨立」長途迢迢，也嚴重妨礙台灣民主發展，然民不可欺，不循此道者，勢將阻撓該等未來重返執政之路。

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