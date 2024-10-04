接見德國馬歇爾基金會訪團 賴清德：與民主夥伴國家共同撐起民主保護傘

總統賴清德接見「德國馬歇爾基金會」跨大西洋訪台團，左為率團的資深顧問康莉（Heather A. Conley）。（總統府提供）

2024/10/04 21:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統賴清德今（4）日下午接見「德國馬歇爾基金會」跨大西洋訪台團時強調，面對中國對台文攻武嚇不斷，台灣不僅持續增加國防預算，也致力提升國家整體的國防、民生、災防、民主四大韌性，確保區域穩定與民主永續發展。期盼與民主夥伴國家共同撐起「民主保護傘」，也期待台灣與美國及歐盟有更多的經濟交流合作，團結面對威權主義擴張的威脅。

總統首先歡迎「德國馬歇爾基金會」資深顧問康莉（Heather A. Conley）率團訪台。他指出，「德國馬歇爾基金會」長期關注台海議題，也針對聯合國大會第2758號決議文發布研究報告，指出該決議文並未提及台灣，讓各國了解中國錯誤詮釋內容，並與「一中原則」的不當連結，他要特別感謝印太計畫主任葛來儀的努力和支持。

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賴清德提到，近年來，美國持續協調盟友，共同重申維護台海穩定和平的重要性，他也要感謝「德國馬歇爾基金會」在推動大西洋聯盟力挺台灣方面做出許多努力。

賴總統表示，面對中國對台文攻武嚇不斷，並在東海、南海擴軍，企圖改變以規則為基礎的國際秩序。我們不僅持續增加國防預算，成立國防創新小組，並在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，致力提升國家整體的國防、民生、災防、民主四大韌性，打造更強韌的台灣，確保區域穩定與民主永續發展。

總統強調，台灣不僅有守護民主的決心，也期盼跟民主夥伴國家共同撐起「民主保護傘」，免於威權擴張的威脅。在台美軍事合作上，他要感謝在座的前美國國務院政軍局助務卿路易斯的大力協助，讓美國政府能透過「總統提用權」及「外國軍事融資」等方式，加速提供台台灣所需的防衛能力。

賴清德表示，軍事之外，經濟合作也非常重要。希望台灣和美國能儘速解決雙重課稅問題，提升雙方經貿關係，也期待台灣能與歐盟簽署雙邊投資協議，促進更多的經濟交流合作。

總統認為，面對威權主義的威脅，民主國家唯有團結，才能發揮集體智慧和力量共同應對。台灣需要世界，世界也需要台灣。台灣會持續和美國及歐洲夥伴攜手合作，也期待與大家的意見交流。

總統賴清德與到訪「德國馬歇爾基金會」跨大西洋訪台團合影。（總統府提供）

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