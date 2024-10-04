在野黨團要求填答問卷 大法官被提名人：待立院審查時程定案後

副總統蕭美琴8月30日主持「113年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。（圖由總統府提供）

2024/10/04 21:25

〔記者蘇永耀／台北報導〕有關台灣民眾黨立法院黨團於9月23日發函，請司法院正、副院長及大法官被提名人填答問卷調查表，包括司法院院長、副院長及大法官被提名人今日提出共同說明，表示將待立法院審查時程定案後，再依法就資格及適任性相關問題進行答復。

內容如下：

對於台灣民眾黨立法院黨團在9月廿3日發函請司法院正、副院長及大法官被提名人填答問卷調查表，其中並有部分提問涉及《立法院職權行使法》違憲審查條文。基於尊重立法院三個黨團，以及尊重憲法法庭審判程序，我們一致決定，回復問卷的立場應與本年考試院⼈事案相同，也就是待立法院審查時程定案後，再依法就資格及適任性相關問題進行答復。

請繼續往下閱讀...

為利立法委員進行同意權審查，我們的簡歷、自傳、著作、財務等各項資料，均已提交立法院，藉此說明個人學識專長、從事法律相關工作歷練、參與釋憲及憲法訴訟之經驗，及對憲政秩序、人權保障之價值理念；並為增進社會大眾瞭解，簡歷及自傳也已經公布在總統府官網。

大法官是憲法的守護者，職司憲法審判。因此，我們尤為深切體認，應恪遵憲政分際，尊重各憲政機關運作，依法接受立法院專業審查。倘能獲得立法院審查通過擔任大法官，必將全力以赴，超出黨派以外，獨立行使職權，為保障人民基本權利，維護自由民主憲政秩序，貢獻一己之力

被提名人：張文貞、姚立明、何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡

民眾黨立法院黨團發函請司法院正、副院長及大法官被提名人填答問卷調查表，大法官被提名人今日提出共同說明。（記者蘇永耀翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法