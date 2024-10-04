為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

在野黨團要求填答問卷 大法官被提名人：待立院審查時程定案後

副總統蕭美琴8月30日主持「113年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。（圖由總統府提供）

副總統蕭美琴8月30日主持「113年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。（圖由總統府提供）

2024/10/04 21:25

〔記者蘇永耀／台北報導〕有關台灣民眾黨立法院黨團於9月23日發函，請司法院正、副院長及大法官被提名人填答問卷調查表，包括司法院院長、副院長及大法官被提名人今日提出共同說明，表示將待立法院審查時程定案後，再依法就資格及適任性相關問題進行答復。

內容如下：

對於台灣民眾黨立法院黨團在9月廿3日發函請司法院正、副院長及大法官被提名人填答問卷調查表，其中並有部分提問涉及《立法院職權行使法》違憲審查條文。基於尊重立法院三個黨團，以及尊重憲法法庭審判程序，我們一致決定，回復問卷的立場應與本年考試院⼈事案相同，也就是待立法院審查時程定案後，再依法就資格及適任性相關問題進行答復。

為利立法委員進行同意權審查，我們的簡歷、自傳、著作、財務等各項資料，均已提交立法院，藉此說明個人學識專長、從事法律相關工作歷練、參與釋憲及憲法訴訟之經驗，及對憲政秩序、人權保障之價值理念；並為增進社會大眾瞭解，簡歷及自傳也已經公布在總統府官網。

大法官是憲法的守護者，職司憲法審判。因此，我們尤為深切體認，應恪遵憲政分際，尊重各憲政機關運作，依法接受立法院專業審查。倘能獲得立法院審查通過擔任大法官，必將全力以赴，超出黨派以外，獨立行使職權，為保障人民基本權利，維護自由民主憲政秩序，貢獻一己之力

被提名人：張文貞、姚立明、何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡

民眾黨立法院黨團發函請司法院正、副院長及大法官被提名人填答問卷調查表，大法官被提名人今日提出共同說明。（記者蘇永耀翻攝）

民眾黨立法院黨團發函請司法院正、副院長及大法官被提名人填答問卷調查表，大法官被提名人今日提出共同說明。（記者蘇永耀翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大法官人事案攻防 藍甲級動員、綠搶先佔議場
2016/09/30 11:26

大法官人事案攻防 藍甲級動員、綠搶先佔議場
立院14至21日開臨時會 審議大法官人事同意權案
2023/06/14 11:59

立院14至21日開臨時會 審議大法官人事同意權案
impression

新北全線房市看俏 卡位增漲潛力熱門夯區趁現在
大法官人事案過關 國民黨團憂：意識形態明顯、難獨立行使職權
2023/06/21 20:04

大法官人事案過關 國民黨團憂：意識形態明顯、難獨立行使職權
將銜賴清德之命拜會韓國瑜 潘孟安盼7大法官都獲朝野支持
2024/09/29 12:07

將銜賴清德之命拜會韓國瑜 潘孟安盼7大法官都獲朝野支持
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播