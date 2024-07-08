鄭案檢抗告 桃地院：最速件處理

前海基會董事長鄭文燦被控涉嫌於桃園市長內任收賄，桃園地院裁定五百萬元交保。（資料照）

2024/07/08 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕前海基會董事長鄭文燦被控於桃園市長任內，涉收賄五百萬元為主導「變更林口特定區計畫─工五工業區擴大方案」（華亞科技園區）旁農地自辦市地重劃案，經桃園地檢署傳喚偵辦後當庭逮捕、前天凌晨聲請羈押，桃園地院裁定以五百萬元交保，案情震驚政壇；檢方認為法官裁定認事用法不當，當庭抗告，前晚完成抗告書送達院方。桃園地院表示，今天將以最速件處理抗告書，儘速送達高等法院。

昨天也傳出交保作出裁定的鄧姓女法官，其父與鄭文燦大有淵源，鄭擔任市長時還延攬入府當政風室處長直到退休，儘管這層關係不構成迴避事由，仍引起法界熱議。

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桃地院：值班法官 依規定承審

這次鄭捲入的收賄案，退錢的時間是二○一八年八月，也是鄧擔任政風處長時；如今鄧的法官女兒承審裁定讓鄭文燦交保，讓外界直呼：「實在太巧了！」對此，桃園地院表示，鄧姓法官是當晚（五日）的值班法官，依規定承審聲押案並無不妥。

檢：送錢的收押 收錢的卻放了

除此，檢方人士也對院方的「保守」態度大吐苦水，直指此案檢方曾向桃院四度聲請搜索票要對鄭文燦發動搜索，卻全遭法院駁回，承辦檢察官最後無奈率調查人員親送傳票，才將鄭傳喚到案偵訊。檢方前天聲請羈押鄭文燦，法官又裁定交保，讓檢方人員怒批：「送錢的都收押，收錢的卻放了！」

對於「送錢收押，收錢放了」的批評，桃園地院前天曾表示，審酌此案已隔七年，檢方掌握事證完備，且共犯業已收押或具保，雖犯嫌重大，但無串證之虞；洗錢部分難認鄭有掩飾、隱匿犯罪所得之情節，因此裁定鄭以五百萬元交保，限制住居及出境出海。

法界昨傳出，羈押庭上承審鄭文燦的鄧姓獨任法官，其父鄧雅文與鄭文燦「大有淵源」。鄭過去擔任行政院新聞局長時，鄧是新聞局的政風室主任，鄭當選桃園市長後，延攬鄧入府擔任政風處長。鄧雅文於二○一八年一月就職，二○二○年七月屆齡退休，擔任政風處長任內發生桃市府經發局長朱松偉、副局長王允宸等高階公務員接連涉貪事件，當時不少議員抨擊政風處堪稱「養老院」。

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