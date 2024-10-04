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德國馬歇爾基金會訪團到訪 蕭美琴：積極找方法支持國家防衛與安全

副總統蕭美琴接見「德國馬歇爾基金會（GMF）」跨大西洋訪台團，左為基金會資深顧問康莉（Heather A. Conley）。（總統府提供）

副總統蕭美琴接見「德國馬歇爾基金會（GMF）」跨大西洋訪台團，左為基金會資深顧問康莉（Heather A. Conley）。（總統府提供）

2024/10/04 21:40

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統蕭美琴今（4）日上午接見「德國馬歇爾基金會』（GMF）」跨大西洋訪台團，感謝基金會長期以來關注台灣議題，促進相關討論與合作。她說，台灣與歐洲夥伴已就全社會防衛相關議題進行多次交流，許多理念相近國家也認同此一概念，政府將積極尋找方法支持國家整體防衛與安全，持續強化社會應對各種挑戰和災難的能力。

蕭美琴致詞時首先歡迎訪團來台，感謝德國馬歇爾基金會長期以來對台灣的關注，促進許多跨大西洋有關台灣議題的討論與合作。

她談到，此次訪團行程受颱風影響，這提醒我們，社會必須具備更強韌性，以應對各種意外的挑戰和災難。美國東南部也有許多人正受到海倫颶風的影響，據她所知，許多非政府組織和機構都已積極介入協助，大家也都互相幫忙。這與台灣在地震及水災等災害期間展現的精神如出一轍，我們的人民總是積極互相支持，增強社會韌性。

蕭美琴指出，多年來，台灣已學會如何有效因應挑戰，並迅速恢復正常生活，這也證明賴總統優先推動的全社會防衛韌性相當重要，是支持台灣社會正常運作的重要工作，政府將持續投資相關計畫，強化社會應對各種挑戰和災難的能力。

蕭副總統提到，我們與歐洲的夥伴就全社會防衛相關議題進行了多次交流，許多理念相近的國家也相當認同這個概念，並積極尋找方法，讓私部門、非政府組織及社會各領域人才共同參與，支持國家整體防衛與安全。我們從中學到許多，非常歡迎持續和跨大西洋的夥伴討論與交流。

訪賓一行包括「德國馬歇爾基金會」資深顧問康莉（Heather A. Conley）、前義大利駐北約常任代表塔羅（Francesco M. Talò）、波蘭前參謀總長安得列查克（Rajmund Andrzejczak）、前美國國務院政軍局助務卿路易斯（ Jessica Lewis）、「德國馬歇爾基金會」董事會主席施羅德（Christopher Schroeder）、印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）、特別競爭研究計畫外交政策資深主任王克州（Joe Wang）、慕尼黑安全會議資深研究員朗格（Nico Lange）。

副總統蕭美琴與德國馬歇爾基金會跨大西洋訪台團合影。（總統府提供）

副總統蕭美琴與德國馬歇爾基金會跨大西洋訪台團合影。（總統府提供）

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