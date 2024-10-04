填問卷大法官被提名人發聲明 黃國昌：還想談條件

民眾黨團立院總召黃國昌。（左）（記者林哲遠攝）

2024/10/04 21:46

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立院黨團上月發函請司法院正、副院長共7名大法官提名人選填寫問卷，7位大法官被提名人今日發聲明說，將待立法院人事案審查時程定案後，再依法答復資格及適任性問題。對此，民眾黨團總召黃國昌質疑，大法官被提名人是憲法的守護者還是總統賴清德的附庸？他抨擊，更離譜的是，該聲明竟還想跟立法院談條件，要等到有審查時程，才願意答復。

總統府日前將7位大法官被提名人咨文送立法院，但立法院尚未進入實質審查階段，民眾黨團上月23日發函給7位大法官被提人問卷，要求被提名人回覆包含司法改革、修憲門檻、大法官任期、死刑存廢等14問。

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7位大法官被提名人發布聯合聲明指出，民眾黨團問卷部分提問涉及「立法院職權行使法」違憲審查條文，基於尊重立法院3黨團、憲法法庭審判程序，一致決定將待立法院審查時程定案後，再依法就資格及適任性相關問題進行答復。

對此，黃國昌表示，看到大法官被提名人的共同說明，讓人非常失望。民眾黨團依新修正，未被裁定暫時處分的「立法院職權行使法」第29-1條向其提出問卷，被提名人們卻以「部分提問涉及立法院職權行使法違憲審查條文」拒絕回答，真的是滑天下之大稽，怎麼不乾脆說不敢違逆「賴皇」的旨意就好？

黃國昌批評，更離譜的是，共同說明竟還想跟立法院談條件，要等到有審查時程，才願意答復，請問過去曾參與民間監督大法官聯盟，提出過問卷的被提名人們都不會臉紅嗎？連最基本的「依法」回答都做不到，奢談能成為憲法的守護者？

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