才飆罵想2024都是敗類 朱立倫再轟：黨內很多人搞內鬥......

國民黨主席朱立倫出席2022中央律師團成立記者會，並接受媒體訪問。（記者王藝菘攝）

2022/02/22 10:20

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫日前出席「2022黨務幹部共識營」北區場致詞時，戲稱國民黨應該名為「內鬥黨」，並稱現就想2024的人，都是黨內敗類，朱立倫今日上午受訪時進一步表示，國民黨長期以來讓支持者最失望的事，就是不能團結，尤其很多人喜歡把砲口對內，搞內鬥，這已經不是笑話，而是事實，所以他才一再要求並呼籲大家砲口對外。

朱立倫強調，如果黨內不能團結，如何號召更多的支持者？他還說，這是國民黨當前最重要該努力的方向，他希望大家團結一致，否則民眾很多人都開玩笑國民黨應該叫「內鬥黨」，或像前高雄市長韓國瑜戲稱的「螃蟹黨」，這已經不是笑話了，而是國民黨的最大危機。

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至於有民調顯示，國民黨的支持度已經落後民眾黨，而且民眾對國民黨的不信任度最高，朱立倫則說，國民黨一方面要團結，真正讓民眾有信心，而且提出來的每一項政策，不能只是少部分人的意見，而是要能獲得社會多數的認同，尤其國民黨要往中間路線、社會大眾肯定的路線。

朱立倫表示，最近國民黨針對物價、高房價、通膨、低薪、貧富嚴重不均等民眾有感的議題提出看法，黨要多站在人民的一方，國民黨就能獲得更多民眾的支持，更何況國民黨有這麼多優秀的縣市長、從政同志獲得社會的肯定，多讓民眾有感，國民黨就會獲得更多人的支持。

國民黨主席朱立倫出席2022中央律師團成立記者會。（記者王藝菘攝）

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