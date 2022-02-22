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    朱立倫批「現在談2024是敗類」 趙少康：他在自清

    中廣董事長趙少康今天緩頰說，國民黨主席朱立倫稱「現在談2024的都是敗類」，看前後文是在回應提問，有點自清的味道，主要是給自己、給黨的勉勵。圖為趙少康昨出席國民黨中央委員史碩仁記者會。（資料照，記者方賓照攝）

    中廣董事長趙少康今天緩頰說，國民黨主席朱立倫稱「現在談2024的都是敗類」，看前後文是在回應提問，有點自清的味道，主要是給自己、給黨的勉勵。圖為趙少康昨出席國民黨中央委員史碩仁記者會。（資料照，記者方賓照攝）

    2022/02/22 16:57

    〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨（21日）在「內部共識營」開玩笑稱「國民黨應改名為內鬥黨」，並指「現在談2024的都是敗類」；中廣董事長趙少康今天下午受訪表示，看前後文朱立倫是在回應他人提問要不要選的問題，有點自清的味道，主要是給自己、給黨的勉勵；趙少康提到，他好像講什麼都被認為砲打黨中央，以後少講。

    由於趙少康曾表態參選2024總統，被問及會不會覺得朱立倫的說法不公平？趙少康說，「不會啦」，當時要選黨主席總要有個目標，後來沒資格選就擺下來，朱立倫的意思也沒有錯，沒有2022就沒有2024，大家集中力量選好2022，這是對的，「大家也會支持朱立倫選好2022」。

    至於朱立倫說「國民黨要改名內鬥黨」？趙少康說，這是國民黨長久以來的問題，以前大家常批評國民黨外鬥外行、內鬥內行，既然大家有同樣體認，也知道非團結不可，希望、也相信「以朱主席的高度跟能力，一定可以讓國民黨轉變」，跟民進黨不斷競爭，才有可能贏。

    趙少康還說，好像講什麼都被認為砲打黨中央、不團結，所以他以後對黨的事情盡量少講，對黨的事情能不講就不講，被追問「是怕被貼內鬥標籤？」趙說，因為媒體每次都這樣解讀，當然會有點害怕，本來好意、善意的建議，最後變成不團結，只好少講。

    被追問罵「敗類」會不會太重？趙說，看前後文，是有人問朱要不要選才這樣回，有點自清的味道，仔細去看不需要對號入座或想別人，這主要是朱給自己、給黨的勉勵。

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