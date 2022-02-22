還買不到蛋是人品問題！「最兇國文老師」酸陳學聖丟臉老人

被譽為「最正國文老師」的前補教老師、網紅Q塔（圖右）砲轟陳學聖「丟臉丟到死」，強調家裡附近都有蛋，「你到現在還買不到，那根本是人品問題」。（圖為資料照、擷取自Q塔臉書，本報合成）

2022/02/22 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委陳學聖20日在臉書PO出2張賣場架上空空的照片，抱怨「想買個蛋真難」，卻被網友抓包照片最上層架子出現蛋的倒影，嘲諷「露餡了」。對此，被譽為「最正國文老師」的前補教老師、網紅Q塔（Queenta）砲轟陳學聖「丟臉丟到死」，家裡附近都有蛋，「你到現在還買不到，那根本是人品問題」。

針對陳學聖抱怨買不到蛋被打臉，Q塔今天在臉書發文說，自己不是討厭每個國民黨的人，「但陳學聖就是那種我超討厭的老人，平時政績拿不出來，哪裡有熱度往哪裡蹭！有蛋硬說沒蛋，把蛋藏起來、拍照還露餡，真的是丟臉丟到死。」

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Q塔更嘲諷陳學聖，「可以做點有建設性的事嗎？本來不認識你，但每次這種鳥事都有你的局，根本男版葉毓蘭！」她也透露，自家附近到處都買的到蛋，連用外送平台也能買到，認為陳學聖買不到蛋是「人品問題」，也感嘆國民黨就是被如同陳這些老人搞垮的，「還不如徵召我去拯救黨！」

針對被網友抓包「藏蛋」，陳學聖21日再度PO文說，謝謝大家一個晚上的熱議，也願大家買蛋買好買滿，透露自己又跑回去賣場一趟，還深蹲彎腰「最後的一盒也沒有了！」

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