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    PO照喊沒蛋被抓包！陳學聖再跑回去看：真的沒了

    陳學聖今日又跑回去賣場一趟，還深蹲彎腰，並表示：「最後的一盒也沒有了！」（擷取自陳學聖臉書）

    陳學聖今日又跑回去賣場一趟，還深蹲彎腰，並表示：「最後的一盒也沒有了！」（擷取自陳學聖臉書）

    2022/02/21 17:31

    〔即時新聞／綜合報導〕全台「蛋荒」延燒，前國民黨立委陳學聖昨（20）日在臉書PO出2張賣場架上空空的照片，抱怨「想買個蛋真難」。不過，馬上被網友抓包，表示照片最上面一層架子出現蛋的倒影，笑稱「露餡了」。對此，陳學聖今日又跑回去賣場一趟，還深蹲彎腰，並表示：「最後的一盒也沒有了！」

    陳學聖昨日在臉書上PO文，貼出賣場架上空空，以及只剩下皮蛋的照片，並抱怨稱蛋荒依舊，「剛想買個蛋，真難！只有陳年皮蛋！」不過，立刻有眼尖網友發現，陳學聖的第一張照片，在最上層架上反光處可見蛋的倒影，第二張照片，則可見在皮蛋下方架上還有一盒蛋的底部隱約露出，其他網友也紛紛留言：「照片明明裡面就還有雞蛋」、「真壞心！誰藏在裡面不給人買」。

    對此，陳學聖今日再度PO文表示，謝謝大家一個晚上的熱議，也願大家買蛋買好買滿。他表示，也許大家看到了他疏忽的一盒雞蛋，「但我看到你不願凝視的一片空蕩蕩賣架！」

    陳學聖表示，今天中午12點多，他再走了一趟賣場，還深蹲彎腰，而最後的一盒真的也沒有了！他的朋友也說，重點不在有沒有那一盒雞蛋，而是店家的公告已說的很清楚，沒有蛋荒，何須公告，沒有不便，何須見諒？而這就是他現場親眼的感受。

    不過，文章下方仍有網友酸：「都在你籃子裡對吧」、「好了啦學聖」、「蛋蛋的哀傷」、「我桃園人，我早上吃了兩顆蛋，我對不起大家」、「照片中是哪家店，我想親自去看看，還是你在擺拍？」

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