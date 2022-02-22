林佳龍若參選台北市長 國民黨議員：比陳時中更難對付

年底台北市長選戰「三強鼎立」態勢明確，民進黨內衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍（見圖）呼聲最高。（資料照）

2022/02/22 18:55

〔記者鄭名翔／台北報導〕年底台北市長選戰「三強鼎立」態勢明確，除國民黨立委蔣萬安、北市副市長黃珊珊積極備戰，民進黨內則以衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍呼聲最高；對此，國民黨議員游淑慧認為，陳時中除防疫外無其他實績，且與民眾黨主席柯文哲於疫情期間累積「新仇舊恨」，恐遭民眾黨集中攻擊，反觀林佳龍有台中市執政經驗，與柯關係也不錯，對藍營而言將是較難纏對手。

游淑慧認為，市政包括交通、教育、工程建設等包羅萬象議題，但陳時中除了防疫外並無相關經驗，且過去兩年防疫表現有許多可受檢討之處，卻無法端出其他實績佐證自己的執政能力，加上過去因防疫與同為醫師出身的柯文哲相互對立，兩人累積「新仇舊恨」恐在選戰期間被民眾黨集中攻擊，黃珊珊也勢必藉機賺取聲量，國民黨則有機會守成領先優勢、遠望「綠白鬥」坐享漁翁之利。

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游淑慧指出，林佳龍與柯文哲過去關係頗佳，兩人之間並無恩怨，柯也難有機會遠打林於台中市長任內政績，加上林佳龍雖曾任交通部長，但不涉及台北市民最不滿的萊豬進口議題，相較陳時中更能迴避中央執政缺失包袱，又可據過去在台中執政的施政經驗，與現任副市長黃珊珊形塑市政對決氛圍，合攻蔣萬安無市政經驗等議題，對藍營而言將是較難纏對手。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹則認為，林佳龍曾任台中市長及交通部長，對台北市政既無經驗也無耕耘基礎，依照台北市較為成熟理性的選民特質，對於此「空降」人選是否可認同還待檢視。

黃呂錦茹説，無論林佳龍或陳時中都不是很好打的「軟腳」對手，且柯文哲曾有與民進黨合作經驗，還可能因自身冀求總統大位而隨時改變立場態度，因此國民黨謹慎應對選戰、絕不輕敵，尤其目前民進黨人選尚不明朗，故還須持續觀察，未來擬採跨縣市合作戰術，希望打場聯合性大規格選戰。

年底台北市長選戰「三強鼎立」態勢明確，民進黨內衛福部長陳時中（見圖）、前交通部長林佳龍呼聲最高。（資料照）

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