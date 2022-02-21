國民黨中常委選舉傳換票賄選 朱立倫宣示「絕不容許」

國民黨主席朱立倫。（資料照，記者廖振輝攝）

2022/02/21 16:21

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨中常委選舉頻傳換票、送禮，遭形容是史上最差選風，國民黨主席朱立倫今表示，絕不容許任何賄選、換票，讓國民黨聲譽受損，一定用考紀會做最快速嚴格的處分，歡迎有證據就提出檢舉。

朱立倫今下午出席黨內專職幹部共識營時受訪，對於年底議員選舉的青年初選加成，朱立倫呼籲黨內，一定要支持年輕人，現任的只要表現好，黨團推薦的，也有優先提名的方案，但要多把機會給年輕人。

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朱立倫說，國民黨這次的改革方案，如果有反彈，「對著我，沒有關係」，但還是要堅定地多支持年輕的候選人。今天同時有2位可能年底要參選的也成為黨發言人，一位是柳采葳、一位是白喬茵，黨中央也會正式宣布。

對於這次的中常委選舉被稱是選風最差的一次，還有換票聯盟的爭議，朱立倫表示，已經請中央考紀會跟組發會開記者會，非常嚴正宣示絕對不容許有任何賄選，也不容許有所謂的換票。

朱立倫強調，讓國民黨的聲譽受到破壞的任何同志，一定用考紀做最快速、最嚴格的處分，也歡迎所有黨員、黨代表，只要有任何證據，「拜託你，站出來檢舉」，讓社會看到國民黨改革的決心。

趙少康、張亞中「逼宮」？朱立倫：歡迎給建言

媒體也詢問，中廣董事長趙少康與孫文學校總校長張亞中開記者會，是否覺得被逼宮？朱立倫表示，他上週才跟趙少康一起吃飯，談很多黨的改革事項，也歡迎張亞中給黨的改革建言，大家用正面的態度看國民黨的改革，歡迎給國民黨建言。

朱立倫也呼籲，不要給各界有任何見縫插針的機會，民進黨最希望看到國民黨亂、最希望看到國民黨有很多紛擾，國民黨一定要下定決心，團結一致追求勝選。

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