中常委選舉被質疑選風敗壞 國民黨公布檢舉專線

國民黨中常委選舉被傳出選風敗壞，國民黨公布檢舉專線和信箱，歡迎各界檢舉。（國民黨提供）

2022/02/21 12:57

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨中常委選舉3月5日舉行，換票聯盟、賄選等選風問題層出不窮，戰鬥藍精神領袖、中廣董事長趙少康及孫文學校總校長張亞中今發難要黨主席朱立倫正視，國民黨今召開記者會回應，並公布檢舉專線和信箱，歡迎各界踴躍檢舉。

國民黨今召開記者會回應中央委員及趙少康等人的訴求，國民黨考紀會主委李貴敏表示，國民黨有注意到各界對中常委選舉的質疑，相關規範，考紀會一定會去嚴格執行。

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李貴敏說，國民黨是在野黨，沒有太多資源，每位出來參選的候選人都是抱持承擔責任的態度，沒有什麼利益可以取得，出來參選的候選人在參選時有填具參選承諾，絕對不會做任何請客、送禮、賄選或其他不正當方式競選，除了要自律外，有任何違反當時參選承諾，就算選上也沒辦法達到能當選的目的。

李貴敏指出，國民黨對於外界質疑都虛心接受，也會謹慎檢視。提醒候選人，在險峻情勢下，民眾需要強而有力能監督政府的在野黨，不要讓執政黨或其他人有任何可以見縫插針的理由，國民黨作為正派政黨，絕對不容許有踩紅線的行為發生。

國民黨公布國民黨檢舉專線和電子信箱，歡迎任何民眾對於國民黨中常委候選人，若有違反請客、送禮等規定，把具體相關訊息提供給國民黨，全民共同努力，端正選風。

國民黨副秘書長王育敏表示，國民黨是民主開放的政黨，樂於聽見所有黨員聲音，黨員透過記者會訴求表達各自意見，黨中央態度都是尊重開放，好的意見也願意積極採納，端正選風的訴求，跟黨中央一致，也呼籲中常委候選人，要端正自己的選風。

國民黨文傳會主委凌濤呼籲，接下來黨內選舉，希望外界不要捕風捉影，若有證據，國民黨就會勿枉勿縱、查辦到底，希望接下來選舉能非常平順，大家共同參與黨內民主過程。

現場媒體則提問，有中央委員質疑，李貴敏自己擔任考紀會主委又要選中常委，恐有疑慮，李貴敏則回應表示，她作為國民黨員，參與國民黨任何選舉是權利也是義務，只要沒符合消極資格，具備積極資格，就可以參選﹔中華民國法令、國民黨黨章、內規都沒有禁止她參選，她相信她參與中常會能讓國民黨更好。

對於中央委員提出召開臨時中央委員會議或改成3個月召開1次中央委員會議，國民黨組發會主委許宇甄表示，依據黨章規定，中央委員會議是每年舉行1次，如果中央委員認為有必要要改成3個月1次，可以提案經全代會通過後，才能做相關改變。

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