趙少康、張亞中、卓伯源同發聲 要求朱立倫查黨內換票聯盟

國民黨中央委員史碩仁（左二）21日舉行「改革從建立制度做起」記者會，孫文學校校長張亞中（左起）、中廣董事長趙少康、前彰化縣長卓伯源應邀出席。（記者方賓照攝）

2022/02/21 12:42

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨本屆中央委員、中常委選舉被說是史上選風最差，國民黨戰鬥藍精神領袖、中廣董事長趙少康，及曾與現任黨主席朱立倫角逐黨魁的孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源共同出席記者會，呼籲黨中央正視換票聯盟問題，誰違規就處分誰。

國民黨中央委員史碩仁等人獲得過半中央委員連署，要求召開臨時中央委員會，並成立追鬼大隊，杜絕黨內選舉的集體換票舞弊問題，邀請趙少康、張亞中、卓伯源出席召開記者會，不過，在記者會前，不少中央委員疑受到黨中央壓力，吵成一團，撤簽連署。

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趙少康、張亞中、卓伯源皆稱是「受邀」前來，聽聽中央委員意見。趙少康說，中央委員希望每3個月都召開中央委員會議，是合理的，甚至1個月開1次也不為過，黨中央也不需要看成毒蛇猛獸，要中央委員們撤簽。

對於換票問題，趙少康認為，是制度問題，把選舉的意義扭曲了，換票聯盟不是現在才開始，是一直都有的陋習，因為限制連記法規定所致，應由制度上改變，若要打破，一種由黨員直選，一種是委員互選。

趙少康表示，杜絕選風敗壞，要從黨裡做起，不該有請客、送禮等，國民黨也有規定不可以換票和參加組織換票聯盟，但這次也看到「60聯盟」、「14聯盟」等，應由黨主席朱立倫應責成國民黨秘書長黃健庭、考紀會主委李貴敏站出來端正選風，誰違規就處分誰。

張亞中則表示，國民黨不只是黨中央的黨，一般黨員、黨代表、中央委員、中常委也是黨的民意組成部分，但從昨天開始，黨中央就用各種不同方式表達對今天記者會的不同意見，讓主辦人受到壓力，他覺得很遺憾。

張亞中指出，黨內換票聯盟問題嚴重，而且行之多年，中央委員選舉有「60聯盟」和許多聯盟，參加後就可以固定得到550到600票，換票聯盟裡面臭不可聞，完全是為了某些人利益考量，還有家族有2人進駐中央委員，而且高票當選，中常委選舉要到了又多出「14聯盟」，年輕沒背景的人如何選上中常委？中常委靠換票聯盟選上，國民黨還有新血能進來嗎？

張亞中說，這事情黨中央不知道嗎？黨中央當然知道，黨中央某些人還可能是共業集團一部分，秘書長和考紀會主委在做什麼？有查過嗎？黨要這樣敗壞下去嗎？

卓伯源表示，國民黨只有海納百川、有容乃大、團結全黨、擴大參與才有出路，對於選風問題，國民黨必須自己內部防腐，考紀會要硬起來，過去的考紀會主委有嚴格執行過，現在的朱主席為什麼做不到？

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