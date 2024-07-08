面對黑金 「府院黨展現一貫高標態度」

鄭文燦涉土地案，民進黨廉政會今晚將開臨時會討論。（資料照）

2024/07/08 05:30

鄭文燦涉貪案 民進黨廉政會今開臨時會討論

〔記者陳政宇、陳昀／台北報導〕曾任桃園市長、海基會董事長的鄭文燦涉貪，桃園地方法院裁定五百萬元交保，政治後座力猛烈，民進黨廉政會今晚將開臨時會討論此案。針對黨內危機處理，民進黨立委指出，民進黨主席暨總統賴清德及府院黨面對黑金爭議，皆展現高標準的一貫態度。

請繼續往下閱讀...

民進黨廉政會主委邱駿彥受訪說明，廉政會將就鄭文燦一案展開調查，規劃今晚開臨時會討論，要半數委員出席才能成會，目前初估出席委員有過半數。今晚主要先討論要不要立案、後續調查切入角度、何時約談當事人說明等，還不會邀鄭文燦列席說明。

邱駿彥強調，廉政是民進黨非常在乎、重視的價值，不會因為對象是誰而有所區分。民進黨「廉政條例」明定，黨員犯貪污治罪條例第四條至第六條之罪，所得逾新台幣五十萬元，經調查屬實者，應予除名處分，但情況特殊者不在此限。

黨內人士指出，現階段就是靜待司法讓真相水落石出，民進黨廉政會一向獨立作業、處置明快，先前在陳歐珀案、邱莉莉案都能證明反貪腐是民進黨非常重要的價值。

綠委籲勿影射派系惡鬥

民進黨立委許智傑受訪表示，「肅貪」是賴清德要求的重點，但事實尚待調查釐清，切勿影射派系的惡意鬥爭，盼有心人士不要趁機挑撥。

有黨籍立委認為，府院黨皆於第一時間聲明支持司法查明真相，黨內廉政會亦將開會研議立案與否，顯見民進黨面對黑金爭議的自我要求不會因人而異，標準也比其他政黨更高。

立委也提醒，以鄭文燦的經歷及影響力，該案必然被高度檢視，但在野黨密集釋放錯誤訊息、刻意分化民進黨，甚至連結民進黨立委陳亭妃被正國會除名，雖是無稽之談，仍令人擔心混淆視聽。

民進黨立委沈伯洋說，在野黨不斷詆毀司法，煽動民眾對法院或法官的不信任感，進而合理化國會擴權法案、並推動某些東西，必須留意這種帶風向的操作。

民進黨團幹事長吳思瑤回應，民進黨團尊重鄭文燦請辭海基會董事長的決定，並肯定他的承擔、支持他捍衛清白；黨團也支持檢調全面調查，但不樂見在野黨有任何揣測或對檢調下指導棋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法