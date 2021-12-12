林靜儀霧峰造勢晚會 催公投4個不同意、立委補選過關
〔記者陳建志／台中報導〕中二區立委補選選戰倒數不到30天，台中市小英之友會霧峰分會今晚在霧峰舉辦造勢晚會，吸引數百位鄉親到場，除了呼籲大家18日公投投下4個不同意，也希望明年1月9日補選將林靜儀送進立法院，林佳龍針對立委補選，提出第5個不同意，就是不同意地方派系、黑金勢力、錢權交易復辟，林靜儀則說，不論過去當立委表現，還是未來服務地方都有信心贏過對手顏寬恒，拜託大家投票支持。
台中市小英之友會霧峰分會今晚在霧峰舉辦林靜儀造勢晚會，包括競選總部主委林佳龍、總幹事陳柏惟、台中市小英之友會總會長李茂盛、小英之友會霧峰分會張師敏會長、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、台中市議員李天生、林德宇、台北市議員王世堅等人都輪番上台助講，現場「凍蒜」聲不斷。
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林佳龍上台時表示，除了公投4個不同意，針對立委補選提出第5個不同意，就是不同意地方派系、黑金勢力、錢權交易復辟，也希望大家幫忙注意賭盤和賄選，只要有聽到消息就要勇敢檢舉。
林靜儀則說，這場公投和補選都不是個人的勝利，也不是政黨的勝利，但是希望兩戰都要贏並且贏得漂亮，因為這才是地方的政治正義。強調去年用817萬多票選出蔡英文總統，台灣不僅疫情控制好，經濟、股市表現佳，這麼好的執政成績，國民黨卻用公投亂台，因此希望大家用四個不同意終結亂象。
林靜儀並說，陳柏惟去年11萬票當選，認真擔任立委，現在卻7萬多票就把他罷免，這是不公平的，強調自己不論是過去當立委在立法院的表現，還是未來若當選擔任立委服務地方，有信心一定會比對手顏寬恒好，拜託大家將她送進立法院，繼續陳柏惟未完成的建設。