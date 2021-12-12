林靜儀霧峰造勢晚會 催公投4個不同意、立委補選過關

台中市小英之友會霧峰分會今晚在霧峰舉辦公投和立委補選造勢晚會，現場送上粽子和包子，預祝林靜儀（左四）「包中」當選。（記者陳建志攝）

2021/12/12 22:54

〔記者陳建志／台中報導〕中二區立委補選選戰倒數不到30天，台中市小英之友會霧峰分會今晚在霧峰舉辦造勢晚會，吸引數百位鄉親到場，除了呼籲大家18日公投投下4個不同意，也希望明年1月9日補選將林靜儀送進立法院，林佳龍針對立委補選，提出第5個不同意，就是不同意地方派系、黑金勢力、錢權交易復辟，林靜儀則說，不論過去當立委表現，還是未來服務地方都有信心贏過對手顏寬恒，拜託大家投票支持。

台中市小英之友會霧峰分會今晚在霧峰舉辦林靜儀造勢晚會，包括競選總部主委林佳龍、總幹事陳柏惟、台中市小英之友會總會長李茂盛、小英之友會霧峰分會張師敏會長、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、台中市議員李天生、林德宇、台北市議員王世堅等人都輪番上台助講，現場「凍蒜」聲不斷。

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林佳龍上台時表示，除了公投4個不同意，針對立委補選提出第5個不同意，就是不同意地方派系、黑金勢力、錢權交易復辟，也希望大家幫忙注意賭盤和賄選，只要有聽到消息就要勇敢檢舉。

林靜儀則說，這場公投和補選都不是個人的勝利，也不是政黨的勝利，但是希望兩戰都要贏並且贏得漂亮，因為這才是地方的政治正義。強調去年用817萬多票選出蔡英文總統，台灣不僅疫情控制好，經濟、股市表現佳，這麼好的執政成績，國民黨卻用公投亂台，因此希望大家用四個不同意終結亂象。

林靜儀並說，陳柏惟去年11萬票當選，認真擔任立委，現在卻7萬多票就把他罷免，這是不公平的，強調自己不論是過去當立委在立法院的表現，還是未來若當選擔任立委服務地方，有信心一定會比對手顏寬恒好，拜託大家將她送進立法院，繼續陳柏惟未完成的建設。

台中市小英之友會霧峰分會今晚在霧峰舉辦公投和林靜儀造勢晚會，現場吸引數百位支持者到場。（記者陳建志攝）

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