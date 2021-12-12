顏寬恒反三接又不要燃煤 林靜儀質疑：為反而反

顏寬恒反三接又不要燃煤，林靜儀今天質疑他只是為反而反。（記者陳建志攝）

2021/12/12 13:56

［記者陳建志／台中報導］台中二選區立委補選持續交鋒，國民黨候選人顏寬恒反天然氣第三接收站又不要燃煤，挨批沒有中心思想，民進黨候選人林靜儀質疑，反三接，卻又提不出如何減煤的方法，根本是為反而反；至於顏寬恒參選至今，包括黨主席朱立倫等黨內「大咖」都沒人幫他站台，似乎被邊緣化，林靜儀今天說，難道是不敢為他背書？並說不論是罷免還是補選，都是國民黨內部的權力鬥爭而已。

林靜儀今早受訪表示，針對將投票的四大公投，她一直質疑顏寬恒立場到底為何？如果想要減煤，天然氣第三接收站就是呼應「增氣減煤」的政策，但顏寬恒反三接，卻又提不出如何減煤的方法，這樣的邏輯講不清楚，未來對於國家政策監督的立場為何？是為反而反？還是國民黨主席說什麼就做什麼？必須跟民眾說清楚。

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林靜儀說，只剩不到一個星期就要公投，一個國會議員應該有的國家政策和立場，希望顏寬恒能說清楚。

另外，媒體詢問國民黨至今沒有「大咖」來幫顏站台，似乎顏被邊緣化？林靜儀說，大家對於國民黨最不滿的地方，就是當初傾全黨之力推動罷免，但是罷免後，光是推候選人就拖拖拉拉、充滿矛盾，現在候選人推出來了，難道不敢為他背書？讓人家看出來，不論是罷免還是補選，都是國民黨內部的權力鬥爭而已。

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