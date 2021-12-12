顏寬恒找肺癌家屬開記者會 林靜儀反問︰當立委時真關心過？

顏寬恒找肺癌家屬開記者會稱要守護台中人健康，林靜儀今天反問，顏當立委時提了哪些政策關心肺癌患者？（記者陳建志攝）

2021/12/12 14:28

［記者陳建志／台中報導］台中第二選區立委補選，國民黨候選人顏寬恒近日找來肺腺癌受害者家屬召開記者會，強調拒絕台中電廠被迫增加500萬噸燃煤量。民進黨候選人林靜儀今天質疑顏寬恒只是轉移焦點，強調自己擔任立委時，提出成立「國家肺癌智庫」，請問顏寬恒真關心肺癌，當立委時推動了哪些政策？還有未來想做什麼事？不要只想要轉移焦點。

顏寬恒9日找來肺癌家屬開記者會，表示要守護台中人的健康，林靜儀今天表示，顏寬恒參選以來一直在轉移焦點，人家問他A，他就講B，問B就講C，如果真的想討論肺腺癌，首先不要拿病患和疾病來做政治消費，強調2人都擔任過第9屆的立委，請問他當時有針對肺腺癌議題進行過討論嗎？

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林靜儀表示，自己在當第9屆立委時，就提出成立「國家肺癌智庫」的思考，包括財源、政策，從篩檢端、治療端和預防端都有進行討論，強調我們需要的，是在研究、臨床試驗、精準醫療、特殊癌症基因化療、標靶藥物和免疫療法、細胞治療都快速進步的情況下，商議如何從制度面著手，包括新藥、新療法和研議健保co-payments機制、檢討分級醫療給付等面向，來保障病人的權益、兼顧專業發展。

林靜儀反問，如果他真心關心肺癌，請他告訴大家，過去當立委時做了哪些政策？以及未來想做什麼事情？

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