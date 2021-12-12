大打「政績牌」 顏寬恒︰對手政黨透過網軍抹黑

顏寬恒在龍井後援會成立大會上大打「政績牌」，強調「平常都沒在說，只憨憨一直做」，但建設服務絕對不會讓鄉親漏氣。（記者歐素美攝）

2021/12/12 13:42

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第二選區立委補選，國民黨候選人顏寬恒今天成立龍井後援會，由前台中市議長林士昌擔任主委、龍井區農會總幹事林裕議擔任後援會總幹事，顏寬恒在會中大打「政績牌」，強調立委7年任內爭取南山截水溝等重大建設，批評對手政黨透過電視節目及網軍「抹黑」、「潑糞」，對手林靜儀還要中火增加500萬噸燃煤，並向里長等道歉喊話，強調炒米粉未違反選罷法，呼籲大家堅定意志，支持他當選立委。

顏寬恒說，他在立委7年任內，爭取龍井中和大排閘門排水系統，舞衫、鷺山坑、水師竂公園，另南山截水溝被政府劃為公保地，逾40年未徵收，致地主無法買賣、建屋，其任內完成南山截水溝逾40公頃土地的徵收及建設，以解決大肚山淹水的問題，這是海線這20年來最大的排水工程；另外也在大肚山上爭取了東海東大、瑞井、坪頂、工業區加壓配水池，每天可提供4萬噸的民生用水，解決過去大肚山上的缺水問題，2項工程經費逾150億元。

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另中科西南向的聯外道路工程，經費24億元，預計明年就能通車；30億元的和美大橋，過年後台中市政府也即將發包；日後國道三號龍井大肚也將加設永順及文昌路交流道，方便地方居民。

顏寬恒說，只要是里長拜託、議員交代、地方囑咐，他在任內都全心全意服務打拚，包括東海國小、龍峰國小、龍海國小、龍津國小等老舊校舍翻新，「平常都沒在說，只憨憨一直做」，但建設服務絕對不會讓鄉親漏氣。

顏寬恒最後也向里長等道歉，表示里長等為了幫顏寬恒助選卻遭到檢調的調查，一天4、5個電視節目、十多條新聞，罵4、5個小時，如果真像他們說的，為何不來調查、約談、搜索？批評對手政黨掌握媒體、網軍，「抹黑、潑糞，讓大家相信，讓你落選」，呼籲大家堅強意志，強調炒米粉未違反選罷法，不要驚惶，他一定繼續打拚，跟大家在一起，若當選將爭取中央更多的教育資源回地方，增加公托幼托，減輕年家長經濟壓力。

顏寬恒並批評對手林靜儀醫師未站在百姓身體健康的角度打算，11月30日在臉書質疑珍愛藻礁公投若通過，北台灣將會出現137億度的用電缺口，中火將會多燒500萬噸的煤炭，顏寬恒問「中火為何要吞下這500萬噸的煤炭？台中在地鄉親需要為民黨錯誤的能源政策為他們擦屁股？為他們負責？」我們只是要安全的環境、乾淨的空氣，安居樂業，讓下一代健康沒有病痛，一個醫師竟要求中火要多燒500萬噸的燃煤，林佳龍時代燒1374萬噸，盧秀燕燒992萬噸，再加500萬噸要多少？所以我們絕對不能讓中火繼續增加燃燒煤炭。

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