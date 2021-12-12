顏寬恒左打蔡英文不敢面對過去 右批林佳龍防治空污不力

顏寬恒在龍井後援會成立大會後接受媒體採訪時，左打總統蔡英文，右批前台中市長林佳龍。（記者歐素美攝）

2021/12/12 14:10

〔記者歐素美／台中報導〕總統蔡英文昨在烏日公投說明會中指出「林靜儀用行動證明，服務是為了需要你伸出援手的人而存在，不是為了特權份子存在」；前台中市長林佳龍則說，這2年多來，因為國民黨，包括市長盧秀燕、顏家阻止2座天然氣機組興建，致中部人多吸空氣污染2年。顏寬恒今天接受採訪時左打蔡英文偷偷將「4年來你過得好嗎」影片設定不公開，不敢面對過去質疑政府的自己，右批林佳龍因防治空污不力，才被台中市民唾棄下台。

媒體詢問顏寬恒指出「蔡英文說，這陣子看到林靜儀深入基層，每天民代是為了服務需要的人，不是為了特定的特權份子，你覺得是在影射你嗎？」另蔡英文之前拍的「4年來你過得好嗎」影片，最近被設為不公開，是否因對選民的承諾未兌現。

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顏寬恒表示，選舉就是選賢與能，選擇一個對地方服務建設發展，讓大家有目共睹、被大家肯定的候選人，也是我們過去的成績及未來的目標，要呈現給第二選區選民來檢視，所以我們最大的支持者就是台中市第二選區的選民。這種指控大可不必，就像蔡英文總統「4年來你過得好嗎」影片被設為不公開，偷偷下架2012年在野時對執政黨的批判要求，是不是她自己也不敢面對，無法面對過去質疑政府的自己，現在身為台灣最大的領導人，掌管台灣最大的政府，無法面對自己過去對政府的質疑，那這位總統能說什麼，能做什麼呢？

顏寬恒說，想請問現場媒體及鄉親，這4年你過得好嗎？沒有誰過得好，除了特定的族群，除了網軍、政府高官，有誰過得好呢？偷偷下架是連自己都不想看到，更何況是讓別人看到聽到，無法面對自己過去的質疑、講法，成為最高的領導人害怕面對過去的質疑及提問，人民情何以堪？

媒體再問「前台中市長林佳龍在公投宣講會上表示，台中市民多吸2年空污是顏寬恒及市長盧秀燕害的」；顏寬恒對此表示，林佳龍曾任台中市長，也因空污防治不力才被人民唾棄下台，現在這些問題應該問林靜儀醫師，為何硬要逼二選區的選民接受中火燃煤或煤氣所產生的有毒的空氣，為何要台中鄉親承擔政府錯誤的能源政策，來替政府擦屁股。

顏寬恒強調，所有鄉親不能忍受台中火力發電廠增加燃煤，他從頭到尾的立場都是一致的，中火除了等量除役及拆除外，不容許再增加燃氣機組，除非等量的拆除除役才能再增設燃氣機組。

對於招待所拆除進度緩慢，顏寬恒說，一切按照合法的程序，以及專業工班與相關監督單位的流程來辦理，志於何時能拆完？就按照他們的程序來執行。

媒體再問「國民黨主席朱立倫到台中宣講公投，會後有見面嗎？」顏寬恒說，主席來關心了解近況，我們對任何人的關心都非常感謝。

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