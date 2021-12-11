蔡英文點名盧秀燕：核四、三接「我們立場不會差太遠」

統蔡英文呼籲，這次公投案「請大家理性思考，審慎投票！」（記者廖耀東攝）

2021/12/11 18:46

首次上稿 17:50

更新時間 18:46 新增市府回應

〔記者張瑞楨／台中報導〕總統蔡英文今天在台中的「台灣隊站出來-正義一定贏」公投說明會中強調，公投投的是事情、政策，不是人，也不是黨，「我們每一人或許有不同政治立場，但是不同的政治立場，不代表對事情看法必須是完全相反，比如台中的盧秀燕市長，雖跟我們是不同政黨，但她也說過反對核四遷到台中，也希望中火少燒一點煤，讓空氣好一點，所以，不能重啟核四，不能停建三接，這兩件事情，我相信我們的立場，應該不會相差太遠」。

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對此，台中市政府新聞局說，市長盧秀燕已多次回應說，只要是守護人民健康、守護食安、保護環境生態、節省人民時間等主張，都會支持，並尊重人民意志的展現與公投的結果。

盧秀燕對四項公投至今仍不願明確表達立場，國民黨昨天在台中舉辦公投說明會，盧秀燕也不出席，只於昨天市議員逼問下說，對於守護食安、守護人民健康、守護環境、守護環保生態的主張，她都支持同意；對於投票結果，她予以尊重。

蔡英文說，台灣走在正確道路上，現在是關鍵時刻，如果這次公投做錯決定，將錯過經濟轉型成長的最好機會，以及台灣走向國際的機會，對執政黨、對在野黨，對與所有台灣人民，都沒好處，因此，這次公投要好好思考，審慎決定。

蔡英文提醒，公投投的是事情、是政策，也不是人、不是黨，每一個人或許有不同政治的立場，但不代表對事情的看法完全相反，例如台中市長盧秀燕，不能重啟核四、不能停建三接，「我相信我們的立場，應該不會相差太遠」。

總統蔡英文呼籲公投「四個不同意」。（記者廖耀東攝）

總統蔡英文在台上率領大家比出公投「四個不同意」手勢。（記者廖耀東攝）

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