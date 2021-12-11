公投綁大選》楊植斗：省錢增投票率 管碧玲：恐變公投亂大選

公投綁大選正方代表楊植斗（右）、反方代表管碧玲（左）（中選會提供）

2021/12/11 17:01

〔記者涂鉅旻／台北報導〕四大公投投票倒數計時，中選會今天舉辦最後一場公投意見發表會。「公投綁大選」正方代表、國民黨副發言人楊植斗說，公投綁大選當然投票率更高，2018年即使綁大選，投票率也只有5成6，更何況未綁大選而投票率低迷的地方性質公投；反方代表、民進黨立委管碧玲說，募款、宣傳都相當自由的公投，若與高度管制的選舉綁在一起，若有候選人也是公投領銜人，將致使「公投亂大選」。

公投案第19案為「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」

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楊植斗說，管碧玲日前於臉書發文解釋公投與選舉制度的不同，綜整管碧玲的論點，可檢視民進黨認為「公投綁大選」不會比較省錢、與投票率無關、導致公投議題失焦。不過，若公投不綁大選，「小學生都知道」成本將加倍，這邏輯令人不解；而高雄市2008年曾舉辦「降低國中小班級人數」的地方公投案，結果投票率不到6％，2018年縱使綁大選，投票議題最高者也僅5成6左右，如果不綁大選，投票率可能更低，導致公投案要通過、成案機會渺茫。

楊植斗說，2018年公投議題會失焦「民進黨政府要負責」，這次公投因疫情延期到年底，政府應下廣告廣為宣傳，結果台北市議員羅智強租車宣傳，卻被民進黨批是「防疫破口」。他批評，「不抹黑就不會選舉，就是民進黨」，這個議題不是制度問題，而是民進黨反公投、反民主所致。

管碧玲說，她不希望引發太多口水，而是就制度面探討，公投是為使公民行使權利，是「主角」而非選舉的「配角」。若以選舉週期4年一輪計算，若每次公投都綁大選，我國反而要增加15.4億元的選務支出，不綁大選反而節省。其次，2018年許多選民投票之後，並未投公投票，可見關鍵在於公投題目，而非綁大選與否，且包括英國、法國、瑞士等民主國家，公投也都未綁大選，最高投票率卻可達到8成。

管碧玲說，公投綁大選會變「公投亂大選」，因為無論首長、民代的選舉，都屬於高度管制，政治獻金相當嚴謹，避免資源懸殊、利益輸送；公投卻是針對「事情」的選舉，可以自由地充分宣傳、設立辦事處門檻低、募款無上限，但如果有候選人也是公投領銜人，若有不當金錢要欲捐獻，就可能捐到公投帳戶，投票當天也可能看到穿著公投背心的工作人員，在投開票所30公尺外發送印著領銜人、連署人名字的文宣，兩個制度綁在一起將致大亂，公投本質是人民與政府拔河，且力量不能失衡，發展成熟的制度，將成為人民資產。

楊植斗質疑，管碧玲雖未指名道姓，但所言的候選人兼領銜人，就是現任台中市長盧秀燕，但「盧秀燕有出什麼亂子嗎」？管碧玲說，她沒有指控盧秀燕，盧雖然曾身兼公投領銜人，但相當節制。問題在於，若公投綁大選持續實施，難道可以期待每個候選人都很自制且不生亂嗎？

楊植斗喊推「反政府網軍公投」

楊植斗也說，他正進行絕食，已進入第65小時，若這次四大公投案通過，國民黨即將推出「反政府網軍公投」；管碧玲則二度要楊植斗「保重身體」。

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