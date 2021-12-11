賴清德提「豬圈裡鬥豬母」 國民黨：賴身為黨內受害者感觸良多

針對副總統賴清德昨晚於公投宣講時提到「豬圈裡鬥豬母」、「台灣會倒」 ，國民黨文傳會主委凌濤（見圖）今日指出，這講的恰好是民進黨網軍及派系慘烈內鬥、怯於面對民意，而在「自己小圈圈相鬥」的現況，民進黨放任網軍橫行、擾亂社會安寧，看在曾是黨內網軍受害者的賴清德眼中，必然感觸良多。（資料照）

2021/12/11 15:40

〔記者施曉光／台北報導〕針對副總統賴清德昨晚於公投宣講時提到「豬圈裡鬥豬母」、「台灣會倒」 ，國民黨文傳會主委凌濤今日指出，這講的恰好是民進黨網軍及派系慘烈內鬥、怯於面對民意，而在「自己小圈圈相鬥」的現況，民進黨放任網軍橫行、擾亂社會安寧，看在曾是黨內網軍受害者的賴清德眼中，必然感觸良多。

凌濤指出，看起來賴清德只要一提到網軍、黨內情勢或鄭文燦，都會有感而發講出類似的話，從賴清德在爭取民進黨內2020總統大選黨內提名時，曾公開呼籲蔡英文總統要求其網軍「停止對他攻擊」，到如今旁觀行政院長蘇貞昌與桃園縣長鄭文燦為了閣揆大位鬥爭白熱化，坐壁上觀的網軍受害者賴清德，自然會有感而發。

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凌濤認為，如今面對攸關台灣人食安健康、民主權利、環境永續和經濟發展的四大公投，全民都已經團結動起來，準備要在18日讓人民怒火星火燎原，把執政失能、網軍治國的蘇內閣趕下台，賴清德的評論意在言外，可謂一針見血，而還在忙於內鬥、無心施政的民進黨聞言是否能夠清醒反省，恐怕難以期待。

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