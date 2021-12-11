指標性環團綠盟表態 「不同意」三接遷離

對於三接遷址案，綠盟表態建議投下「不同意票」。圖為藻礁。（記者楊綿傑攝）

2021/12/11 12:59

〔記者楊綿傑／台北報導〕公投倒數一週，過去曾主張非核減煤應兼顧藻礁的綠色公民行動聯盟，昨於臉書批評政府錯過「三接遷址對轉型時程衝擊最小」的黃金時期是失責，但在考量現實面能源轉型、減煤時程等因素，對於珍愛藻礁的三接遷址案，表態建議投下「不同意票」。

對於「台灣為何需要三接」，綠盟表示，空污、暖化都是台灣迫切需要面對的問題，要做到加速減少燃煤發電、減污減碳，除了積極推動再生能源之外，也需要仰賴階段性地提升天然氣發電占比，因為天然氣相較於燃煤，造成的碳排與空污都更少，也不會排放威脅民眾健康的重金屬，同時其快速升降載的能力，也使得天然氣成為搭配再生能源的關鍵策略。

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綠盟指出，再生能源作為國際與台灣達成能源轉型的主力，目前技術已經大幅進步、成本也逐漸下降，但在台灣還有地理空間規劃、相關法令規範及社會溝通程序都尚未完備的難題，因此在前期必須一步步逐年發展，並先以天然氣作為過渡選項，取代污染程度最高的燃煤。這並非台灣獨創，包括美國、德國等多國都採取類似的策略。

綠盟認為，三接再外推方案的出現正是因為藻礁公投取得了台灣社會的重大關注，使得政府願意與環保團體、專家學者坐下來溝通後的結果。而根據政府提出的外推方案，工業港預計將再向外推455公尺，遠離藻礁生態豐富的區域，也不進行浚挖與填地。在時程上，則是較原先預計供氣的時程延後2.5年，可於2025年6月開始供氣。

而在外推方案之下，三接工程對藻礁生態的影響為何，突提效應、漂沙、溫排水等問題以及應對策略，仍需在環差會議有更細緻的討論。然而，相較於馬政府時期的規劃、民進黨時期的迴避替代修正方案，外推方案已經在減少對藻礁衝擊上有了相當大的改善，對於能源轉型時程的衝擊也確實比三接遷址來得更少。

不過綠盟也強調，對於當前經濟部不斷以產業用電成長需求，以未經檢視的「缺電恐慌」來強化三接正當性的論點，綠盟並不認同。天然氣是邁向綠色經濟的橋接、是達到電力結構低碳化、產業電氣化的重要策略，但此一政策方向並不應是為了服務無止盡成長的產業用電需求。

若產業經濟沒有往更永續、更高效的方向轉型，並針對需求面進行檢討與總體規劃，那麼不論多蓋幾座接收站，都無法解決當前政府宣稱要透過三接解決的問題。

綠盟重申，目前天然氣第三接收站不宜遷址，應該在外推方案的基礎上，更進一步探討降低對藻礁影響、確保能源轉型時程的作法，檢視了政府所推出的三接外推方案，以及考慮到減煤時程，從能源轉型的角度，建議對此案投下不同意票。

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