重申侯友宜會支持公投 朱立倫：我們不會被民進黨見縫插針

朱立倫（中）出席戰鬥藍六都大型說明會台北壓軸場。（記者劉信德攝）

2021/12/11 17:29

〔記者陳昀／台北報導〕1218公投最後倒數，戰鬥藍六都大型說明會今天下午在台北舉行壓軸場，多位大咖齊聚一堂，新北市長侯友宜始終未現身遭黨內非議，不過，朱立倫說，包含侯友宜等每位縣市長都會用具體行動共同努力、表達支持，「我們不會被民進黨見縫插針」。

國民黨籍宜蘭縣長林姿妙今天不出席國民黨公投宣傳活動，對於會不會希望侯友宜也參與黨部活動？朱立倫說，他剛剛在彰化跟縣長王美惠一起為四個同意努力，他也知道林姿妙上午站上戰車共同努力，每一位縣市長都會用各種方式、行動站出來，「我們不會被民進黨見縫插針」，最重要的目的就是希望1218大家都能出來投票，展現民意。

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是否認為侯友宜至少應對國民黨提案的2項公投案表態？朱立倫維持一貫基調說，大家放心，侯市長會用具體行動表達他對公投的支持。在最後的關鍵時刻，努力爭取更多民眾出來投票，四個都同意、台灣更美麗。

針對民進黨公投宣講請辣妹熱舞，朱立倫批評，民進黨是大撒幣，動用府院黨、政府的資源，動用社會各界的力量，「我實在不敢苟同」，4項公投都是民意的決定，國民黨是站在民意這一方，民進黨卻用鴨霸的方式來對抗民意，處處跟台灣人民作對。

對於尼加拉瓜政府宣布與我斷交後，隨即授予我駐尼國前大使吳進木及夫人尼加拉瓜國籍，朱立倫說，對於尼加拉瓜這樣背信忘義的行為，非常不齒也非常憤怒，當然也對於中共長期以來打壓我國外交空間非常遺憾，「我還是再次強調，兩岸希望對話代替對抗，希望用和平的交流取代惡意的傷害，只有這樣，才能對台灣人民最有利。」

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