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    批綠營公投說明會安排女舞團助陣 國民黨：范雲人呢？

    網路瘋傳民進黨於高雄舉辦公投說明會請辣妹舞團助陣的影片，國民黨發言人李明璇批評。（資料照）

    網路瘋傳民進黨於高雄舉辦公投說明會請辣妹舞團助陣的影片，國民黨發言人李明璇批評。（資料照）

    2021/12/11 13:34

    〔記者施曉光／台北報導〕網路瘋傳民進黨於高雄舉辦公投說明會請辣妹舞團助陣的影片，國民黨發言人李明璇今日表示，為了宣傳反公投，民進黨傾全黨之力、國家機器動起來，觀其公投說明會的規模、設備、排場，皆砸下鉅資，有米其林肉圓、又有雙主菜便當吃，如今為了炒熱氣氛，竟將辣妹熱舞搬上公投宣講台，這是最會物化女性的民主退步黨！

    李明璇表示，當穿著暴露的女性在「四個不同意」的大字與「民主進步黨」的黨名及黨徽前熱舞，民進黨究竟想傳遞給社會什麼樣的台灣價值？是物化女性、利用女性？還是將公投宣講赤裸裸地打造成另一個民進黨撒錢造勢的政治固樁大會？請問「女權鬥士」、民進黨立委范雲在哪裡？網友百般呼喚協尋的民進黨婦女部又在哪裡？

    李明璇指出，四大公投議題攸關台灣人民食安健康、民主權利、環境永續及經濟穩健發展，當國民黨沒有資源、只能以「螞蟻雄兵」深入大街小巷捍衛民意，民進黨站在人民期待的對立面不說，甚至動用國家資源、砸大錢5800萬特別預算四處舉辦豪華宣講，號稱是「台灣隊」卻處處與台灣人作對，讓早已沸騰的民怨更加升溫，當民眾看到辣妹舞團出現在民進黨公投宣講會，心中將作何感想？

    李明璇指出，這起辣妹熱舞事件，僅是民進黨諸多施政荒腔走板、拿錢大撒幣洗腦民眾的眾多劣行中的最新例證，當蔡英文總統承諾的社會安全網處處破洞、治安惡化，兒童和婦女無論是人身安全甚至食品安全都陷入危機，范雲以沈默噤聲來回應，民進黨以豪華造勢、辣妹熱舞來回應，都已經深深激起台灣社會的不滿與憤怒，12月18日就會看到大家為守護食安、守護民主權利走出來，用四張同意票狠狠教訓傲慢擺闊的民進黨！

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