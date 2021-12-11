公投大遊行 侯友宜、林姿妙不參加 黃敏惠將現身破謠言

國民黨呼籲選民投下「四個同意」。圖為黨主席朱立倫。（資料照）

2021/12/11 09:28

〔記者施曉光／台北報導〕雖然國民黨主席朱立倫昨日受訪指出，14位國民黨籍縣市長都已經聯繫過，確認大家會在18日公投前以掃街、錄影等形式表態支持公投，但據了解，最受外界關注的新北市長侯友宜以及宜蘭縣長林姿妙，日前向黨中央回覆不出席明日秋鬥「YES大遊行」以及17日「民主守夜」兩場大造勢。

至於最近被媒體點名立場隱晦，質疑黨內只把矛頭對準侯友宜而被遺忘的嘉義市長黃敏惠，黨內人士今日鄭重澄清，這是亂槍打鳥，強調黃敏惠身為國民黨副主席，不但會參加明日的秋鬥遊行，破除謠言，就連17日的「民主守夜」應該也不會缺席。

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黨內人士指出，明天這場大遊行活動，將有超過3分之2以上的藍軍立委，多位藍營縣市首長、議長以及議員等黨籍公職民代參加，在14位藍營縣市首長中，統計到昨日止，包括黃敏惠以及南投縣長林明溱、台東縣長饒慶齡、花蓮縣長徐榛蔚等過半數的縣市長，確定出席活動，至於其他無法參加造勢活動的縣市長，地方民政系統都已經動起來，配合宣導民眾踴躍參與公投。

黨內人士指出，國民黨新北市議長蔣根煌先前曾說，17日當晚要邀情侯友宜一起到自由廣場守夜，但侯近日已經明確回覆拒絕參加，黨內原本期待9日晚間在新莊舉辦的公投宣傳造勢晚會，侯友宜能在最後一刻現身，想不到最後落空，讓在場者紛紛抱怨「團結就缺一個人！」

一位藍營新北地方人士批評，侯友宜身為地方首長，當議長、議員都站出來代表民意支持公投，基於尊重議會與民意，順勢參加，原本就是名正言順的下台階，但侯友宜就是不願意配合，如果侯能出來催高投票率，不必表態同意或不同意，即便最後不同意票多於同意，也可以解釋為民意的彰顯，但如果公投同意票多於不同意，最後因為投票率未過半，導致重啟核四案，甚至反萊豬、公投綁大選等案也沒通過，屆時黨內恐將形成風暴，矛頭指向侯友宜。

新北市長侯友宜。（資料照）

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