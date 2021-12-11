為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    公投大遊行 侯友宜、林姿妙不參加 黃敏惠將現身破謠言

    國民黨呼籲選民投下「四個同意」。圖為黨主席朱立倫。（資料照）

    國民黨呼籲選民投下「四個同意」。圖為黨主席朱立倫。（資料照）

    2021/12/11 09:28

    〔記者施曉光／台北報導〕雖然國民黨主席朱立倫昨日受訪指出，14位國民黨籍縣市長都已經聯繫過，確認大家會在18日公投前以掃街、錄影等形式表態支持公投，但據了解，最受外界關注的新北市長侯友宜以及宜蘭縣長林姿妙，日前向黨中央回覆不出席明日秋鬥「YES大遊行」以及17日「民主守夜」兩場大造勢。

    至於最近被媒體點名立場隱晦，質疑黨內只把矛頭對準侯友宜而被遺忘的嘉義市長黃敏惠，黨內人士今日鄭重澄清，這是亂槍打鳥，強調黃敏惠身為國民黨副主席，不但會參加明日的秋鬥遊行，破除謠言，就連17日的「民主守夜」應該也不會缺席。

    黨內人士指出，明天這場大遊行活動，將有超過3分之2以上的藍軍立委，多位藍營縣市首長、議長以及議員等黨籍公職民代參加，在14位藍營縣市首長中，統計到昨日止，包括黃敏惠以及南投縣長林明溱、台東縣長饒慶齡、花蓮縣長徐榛蔚等過半數的縣市長，確定出席活動，至於其他無法參加造勢活動的縣市長，地方民政系統都已經動起來，配合宣導民眾踴躍參與公投。

    黨內人士指出，國民黨新北市議長蔣根煌先前曾說，17日當晚要邀情侯友宜一起到自由廣場守夜，但侯近日已經明確回覆拒絕參加，黨內原本期待9日晚間在新莊舉辦的公投宣傳造勢晚會，侯友宜能在最後一刻現身，想不到最後落空，讓在場者紛紛抱怨「團結就缺一個人！」

    一位藍營新北地方人士批評，侯友宜身為地方首長，當議長、議員都站出來代表民意支持公投，基於尊重議會與民意，順勢參加，原本就是名正言順的下台階，但侯友宜就是不願意配合，如果侯能出來催高投票率，不必表態同意或不同意，即便最後不同意票多於同意，也可以解釋為民意的彰顯，但如果公投同意票多於不同意，最後因為投票率未過半，導致重啟核四案，甚至反萊豬、公投綁大選等案也沒通過，屆時黨內恐將形成風暴，矛頭指向侯友宜。

    新北市長侯友宜。（資料照）

    新北市長侯友宜。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「公公偏投痛」宣導公投不同意 楊大正、張博洋號召年輕人
    2021/12/11 09:15

    「公公偏投痛」宣導公投不同意 楊大正、張博洋號召年輕人
    做台灣最大後盾 黃偉哲啟動巷戰赴市場宣傳「四不」
    2021/12/11 09:15

    做台灣最大後盾 黃偉哲啟動巷戰赴市場宣傳「四不」

    台積電設廠效應 霞海重劃區站3字頭
    又搞同一招？黃士修預告靜坐絕食 網狂酸：真的被KMT放棄
    2021/12/11 00:45

    又搞同一招？黃士修預告靜坐絕食 網狂酸：真的被KMT放棄
    四大公投攸關台灣去路 賴清德拜託雲林鄉親：全部不同意
    2021/12/10 22:52

    四大公投攸關台灣去路 賴清德拜託雲林鄉親：全部不同意

    京站12/10推12元瘋搶美食抽抽樂
    「豬圈裡鬥豬母」台灣會倒 賴清德：12/18投下四個不同意
    2021/12/10 22:30

    「豬圈裡鬥豬母」台灣會倒 賴清德：12/18投下四個不同意
    酸民進黨是「害台灣隊」 趙少康：用公投幹掉蔡英文期中考
    2021/12/10 21:57

    酸民進黨是「害台灣隊」 趙少康：用公投幹掉蔡英文期中考
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播