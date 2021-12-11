昔日戰友「不同意」三接遷離 潘忠政：令人不解

藻礁公投領銜人潘忠政。（資料照）

2021/12/11 13:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕公投倒數一週，藻礁議題在環團之間持續「網內互打」，綠色公民行動聯盟昨明確表態「不同意」三接遷離。對此，藻礁公投領銜人潘忠政今天表示，綠盟過去是請教對象、戰友，做這個決定令人不解，強調事情沒那麼簡單，應該認清政府的謊言。

藻礁公投領銜人潘忠政受訪時說，基本上，綠盟在能源轉型上是非常專業的單位，過去也都是環保團體請教的對象，包括現任立委洪申翰過去擔任綠盟副祕書長時，彼此也都是戰友。

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不過現在有這樣選擇、表態，潘忠政認為，可能是因為面對短期無法解決的能源轉型問題，才會認為這是最簡單的解決方案。潘語氣無奈說「意料中事」，但實在很不解。

潘忠政指出，三接這個問題並沒有那麼單純，綠盟可能忽略了很多政府的謊言，如三接不過要多燒500萬噸煤、會缺電137億度等，但其實三接外推方案要2025年才能運轉，在這之前，大潭電廠8、9號機早就分別於明後年運轉，那這些氣是從哪來？台電、中油等一定有備案，只是現在不可能拿出來，而政府也不說清楚。

潘忠政說，面對2050淨零碳排壓力，天然氣根本也不應該繼續增長，必須去考慮如何節電、如何進行產業轉型，但現在「褐色大型企業」大量回台，台灣要如何面對氣候變遷的挑戰，政府有在思考嗎？還是只是一股腦鼓勵回台投資？

潘忠政質疑，綠盟作為能源議題、環境議題的領頭羊，對於破壞藻礁的行為卻是這個立場，可能有某些不為人知的原因，不然過去綠盟長期都認為台灣不缺電、都在討論如何節電，且認為能源轉型的路徑很多，為何現在想法如此，他也不解。

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