了解四大公投嗎？時力全台串聯宣講 籲「認識公投內容踴躍投票」

時代力量立委兼黨主席陳椒華（右）今早在台北市站前新光三越前路口向路人講解四大公投，並發送公投小物。（記者楊丞彧攝）

2021/12/11 13:11

〔記者楊丞彧／台北報導〕下週六即將舉行四大公投投票，時代力量在最後一個週六的今天舉行全台宣傳活動，做最後衝刺。全台黃金週公投齊開步記者會於台北市站前新光三越前舉行，由時代力量黨主席暨立法委員陳椒華領軍，秘書長白卿芬、台北黨部主委陳志明、台北黨部大安文山區主任林泓泰與志工夥伴們，向民眾傳達公投重要意義，呼籲民眾把握時間，認識公投內容並踴躍投票。

陳椒華表示，四大公投大家需經充分了解，才能真正投下神聖的一票，今天特別集結時代力量16個地方黨部跟中央黨部同步舉行四大公投宣傳。針對四大公投，時代力量舉辦10多場的座談搜集意見，11月初非常負責任地決定出我們的政黨同意與不同意，並已進行超過百場以上公投宣傳。

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陳椒華說，希望全國有公民投票權的民眾能真正了解公投的含義再投票，也期盼政府對每一個案子充分揭露資訊。她也呼籲時代力量黨員與支持者，好好與親友說明公投內容並積極投票，展現人民作主的權利。

白卿芬指出，時代力量是街講起家，認為公投是屬於全民的，不是政黨對決後的產物，所以時代力量一直強調充分參與並理性投票。時代力量很負責任地把正反方的資訊都放在網頁上供各位參考，我們並非要強調要投幾個同意或不同意，而是投票行為是經過理性判斷後，做出對台灣未來最好的結果，相信全民的智慧可以帶領全台灣衝破現在的逆境。

白卿芬也說，時代力量會用親近民眾的方式宣傳公投真正的意義與目的，不會去做政黨動員。而在過去百場街講發現，許多民眾不知道為何要公投，連目的都不知道就要投票，是很可怕的事。在最後一週時力不會放棄，將繼續透過走入民眾、走入街頭的方式跟大家說，「嘿！好好來理解吧！」不要輕易把這公投票，作為「抗中保台」或「賣台」的操作。

白卿芬也提到，時代力量在官網設置四大公投議題專區，並在宣傳小物上附上QR code連結，以利民眾了解時代力量對四大公投的想法，我們期盼民眾能多接收不同立場的資訊，並且試著在客觀、正確的資訊上思考後，再做出選擇。

台北黨部主委陳志明強調，本次四大公投關乎於國人的食安、台灣的能源政策、環境資源，大家手中的一票，都可以決定台灣的未來，因此，我們懇請大家多花一點時間來了解這些重大議題，審慎做出決定後再投票。

時代力量今天全台黨部公投宣講大串聯活動，除了今天中午參與藻礁公投遊行之外，基隆黨部下午5點至6點在二信循環站，新北黨部下午3點至4點在淡水捷運站，桃園黨部晚上7點至8點在桃園夜市，苗栗黨部下午4點到4點半在立委王婉諭與苗栗縣議員宋國鼎聯合服務處前，雲林黨部晚上7點至8點在斗六人文夜市，嘉義黨部下午2點至3點在嘉義市中正公園，花蓮黨部傍晚5點半至6點半在東大門夜市，宜蘭黨部則是在明天（12日）晚上6點半至7點半在羅東轉運站。

時代力量在公投前最後一個週六的今天舉行全台同步宣傳活動做最後衝刺，記者會於台北市站前新光三越前舉行。（記者楊丞彧攝）

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