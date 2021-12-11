了解四大公投嗎？時力全台串聯宣講 籲「認識公投內容踴躍投票」
〔記者楊丞彧／台北報導〕下週六即將舉行四大公投投票，時代力量在最後一個週六的今天舉行全台宣傳活動，做最後衝刺。全台黃金週公投齊開步記者會於台北市站前新光三越前舉行，由時代力量黨主席暨立法委員陳椒華領軍，秘書長白卿芬、台北黨部主委陳志明、台北黨部大安文山區主任林泓泰與志工夥伴們，向民眾傳達公投重要意義，呼籲民眾把握時間，認識公投內容並踴躍投票。
陳椒華表示，四大公投大家需經充分了解，才能真正投下神聖的一票，今天特別集結時代力量16個地方黨部跟中央黨部同步舉行四大公投宣傳。針對四大公投，時代力量舉辦10多場的座談搜集意見，11月初非常負責任地決定出我們的政黨同意與不同意，並已進行超過百場以上公投宣傳。
請繼續往下閱讀...
陳椒華說，希望全國有公民投票權的民眾能真正了解公投的含義再投票，也期盼政府對每一個案子充分揭露資訊。她也呼籲時代力量黨員與支持者，好好與親友說明公投內容並積極投票，展現人民作主的權利。
白卿芬指出，時代力量是街講起家，認為公投是屬於全民的，不是政黨對決後的產物，所以時代力量一直強調充分參與並理性投票。時代力量很負責任地把正反方的資訊都放在網頁上供各位參考，我們並非要強調要投幾個同意或不同意，而是投票行為是經過理性判斷後，做出對台灣未來最好的結果，相信全民的智慧可以帶領全台灣衝破現在的逆境。
白卿芬也說，時代力量會用親近民眾的方式宣傳公投真正的意義與目的，不會去做政黨動員。而在過去百場街講發現，許多民眾不知道為何要公投，連目的都不知道就要投票，是很可怕的事。在最後一週時力不會放棄，將繼續透過走入民眾、走入街頭的方式跟大家說，「嘿！好好來理解吧！」不要輕易把這公投票，作為「抗中保台」或「賣台」的操作。
白卿芬也提到，時代力量在官網設置四大公投議題專區，並在宣傳小物上附上QR code連結，以利民眾了解時代力量對四大公投的想法，我們期盼民眾能多接收不同立場的資訊，並且試著在客觀、正確的資訊上思考後，再做出選擇。
台北黨部主委陳志明強調，本次四大公投關乎於國人的食安、台灣的能源政策、環境資源，大家手中的一票，都可以決定台灣的未來，因此，我們懇請大家多花一點時間來了解這些重大議題，審慎做出決定後再投票。
時代力量今天全台黨部公投宣講大串聯活動，除了今天中午參與藻礁公投遊行之外，基隆黨部下午5點至6點在二信循環站，新北黨部下午3點至4點在淡水捷運站，桃園黨部晚上7點至8點在桃園夜市，苗栗黨部下午4點到4點半在立委王婉諭與苗栗縣議員宋國鼎聯合服務處前，雲林黨部晚上7點至8點在斗六人文夜市，嘉義黨部下午2點至3點在嘉義市中正公園，花蓮黨部傍晚5點半至6點半在東大門夜市，宜蘭黨部則是在明天（12日）晚上6點半至7點半在羅東轉運站。