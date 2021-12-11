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    黃士修宣布下週一中午起絕食 自爆曾被徵詢入閣

    重啟核四公投領銜人黃士修電視公投意見發表會中宣布，將於下週一中午起絕食。（記者田裕華攝）

    重啟核四公投領銜人黃士修電視公投意見發表會中宣布，將於下週一中午起絕食。（記者田裕華攝）

    2021/12/11 12:58

    〔記者李欣芳／台北報導〕4大公投案將在18日投票，中選會今天上午舉行重啟核四公投案電視意見發表會，重啟核四公投領銜人、正方代表人黃士修在意見發表會中宣布，將於下週一（13日）中午12時開始絕食，當天晚間7時抵達自由廣場，絕食到公投結束為止，強調重啟核四就是為了要留給年輕人乾淨的天空，而不是殘破的家園，這是做為大人應該負起的責任。

    不過，反方代表人台北市議員邱威傑（呱吉）在會中多次與黃士修互嗆，呱吉強調，黃士修拍胸脯保證核四廠一點安全問題都沒有，各位可以相信他嗎？

    黃士修還自爆，蔡總統連任勝選的第3天，有位民進黨高層派人徵詢他入閣的意願，他開出重啟核四的條件，薪水願全數捐給慈善機構，後來那位高層說「這樣要林飛帆跟洪申翰怎麼做人」，所以後來這件事作罷。

    黃士修也說，要為中南部的民眾請命，若核四公投通過，他願意擔任政務委員，全權負責核四重啟，薪水全數捐給自閉症協會和流浪狗協會，要動用所有人脈將核四打開，調查是否有弊案，若有會親自告發所有經手的官員。

    為了重啟核四公投，黃士修宣布，將在48小時後週一中午12時開始絕食，晚間7時抵達自由廣場，並絕食到公投結束為止。他坦言，因為太過勞累現在身體狀況不比當年好，但會努力撐到最後一刻，重啟核四就是為了要留給年輕人乾淨的天空，而不是殘破的家園。

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