為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    又搞同一招？黃士修預告靜坐絕食 網狂酸：真的被KMT放棄

    「重啟核四」公投領銜人黃士修。（資料照）

    「重啟核四」公投領銜人黃士修。（資料照）

    2021/12/11 00:45

    〔即時新聞／綜合報導〕四大公投將於18日投票，中選會在11日舉行第5場、也是最終場的意見發表會，而日前合照擺出搞怪姿勢的「重啟核四」公投領銜人黃士修，向媒體宣稱要向府院開出條件，並於13日晚上7點到自由廣場靜坐絕食，消息一出遭網友一面倒狂酸，「代表他真的被KMT放棄了」、「五日斷食 再作秀啊」。

    黃士修2018年因加碼送「以核養綠」連署書遭中選會拒絕，率人在中選會前絕食抗議，當時還嗆聲：「黃士修倒下那刻，就是民進黨亡黨的開始。」傳出他打算再用一次絕食老招；黃士修向《NOWnews今日新聞》說，他要在11日上午於「重啟核四」公投意見發表會上向蔡政府開條件，給予2天時間考慮並回應，他預計從13日晚上7點起至自由廣場靜坐絕食，到公投結果出來為止。

    黃士修說要絕食的消息傳出後，PTT網友一面倒狂酸，「代表他真的被KMT放棄了」、「五日斷食 再作秀啊」、「台灣的公投竟然是這種搞笑人物在弄的」、「有人在乎他嗎?」、「厲害了，kmt酸別人絕食，結果自己也絕食」、「無聊，以為自己很有號召力嗎，大家都在看他笑話」、「藍粉不是最討厭這種的，整天在酸別人絕食」、「知道會輸 改用情緒勒索了」、「號召一下 大家去他旁邊吃泡麵」。

    網紅「四叉貓」劉宇2018年當時曾特地跑到絕食抗議現場惡搞，在黃士修身邊作勢要泡泡麵來吃，因此有不少網友通知他黃士修又要絕食，「四叉貓」忍不住在臉書發文說，「大家跑來通知我說土條（黃士修）要絕食了？？？為什麼大家看到土條絕食的新聞就跑來敲我啦！！！」

    「四叉貓」當時曾特地跑到抗議現場惡搞，在黃士修身邊作勢要泡泡麵來吃。（圖擷取自「四叉貓」臉書）

    「四叉貓」當時曾特地跑到抗議現場惡搞，在黃士修身邊作勢要泡泡麵來吃。（圖擷取自「四叉貓」臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「神助手」讓台尼斷交 范世平：中國讓「四個不同意」非過不可
    2021/12/10 23:53

    「神助手」讓台尼斷交 范世平：中國讓「四個不同意」非過不可
    還沒瞭解公投議題？ 中選會週六舉行最終場意見發表會
    2021/12/09 11:00

    還沒瞭解公投議題？ 中選會週六舉行最終場意見發表會

    揭密！《亞昕喜徠登》致富置產學
    藍營邀請「專家」竟是他？ 提重啟核四「解方」：只要反核的閉嘴！
    2021/12/08 17:08

    藍營邀請「專家」竟是他？ 提重啟核四「解方」：只要反核的閉嘴！
    公投意見發表會11日最終場 反方管碧玲、洪申翰披掛上陣
    2021/12/08 11:12

    公投意見發表會11日最終場 反方管碧玲、洪申翰披掛上陣

    Sony歲末感謝祭 超值開跑
    黃士修辯論後合照姿勢「超詭異」 醫大讚：我很喜歡這張照片
    2021/12/04 06:49

    黃士修辯論後合照姿勢「超詭異」 醫大讚：我很喜歡這張照片
    自由開講》國民黨四公投喊同意，但有替代方案嗎？
    2021/12/01 11:02

    自由開講》國民黨四公投喊同意，但有替代方案嗎？
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播