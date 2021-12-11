又搞同一招？黃士修預告靜坐絕食 網狂酸：真的被KMT放棄

「重啟核四」公投領銜人黃士修。（資料照）

2021/12/11 00:45

〔即時新聞／綜合報導〕四大公投將於18日投票，中選會在11日舉行第5場、也是最終場的意見發表會，而日前合照擺出搞怪姿勢的「重啟核四」公投領銜人黃士修，向媒體宣稱要向府院開出條件，並於13日晚上7點到自由廣場靜坐絕食，消息一出遭網友一面倒狂酸，「代表他真的被KMT放棄了」、「五日斷食 再作秀啊」。

黃士修2018年因加碼送「以核養綠」連署書遭中選會拒絕，率人在中選會前絕食抗議，當時還嗆聲：「黃士修倒下那刻，就是民進黨亡黨的開始。」傳出他打算再用一次絕食老招；黃士修向《NOWnews今日新聞》說，他要在11日上午於「重啟核四」公投意見發表會上向蔡政府開條件，給予2天時間考慮並回應，他預計從13日晚上7點起至自由廣場靜坐絕食，到公投結果出來為止。

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黃士修說要絕食的消息傳出後，PTT網友一面倒狂酸，「代表他真的被KMT放棄了」、「五日斷食 再作秀啊」、「台灣的公投竟然是這種搞笑人物在弄的」、「有人在乎他嗎?」、「厲害了，kmt酸別人絕食，結果自己也絕食」、「無聊，以為自己很有號召力嗎，大家都在看他笑話」、「藍粉不是最討厭這種的，整天在酸別人絕食」、「知道會輸 改用情緒勒索了」、「號召一下 大家去他旁邊吃泡麵」。

網紅「四叉貓」劉宇2018年當時曾特地跑到絕食抗議現場惡搞，在黃士修身邊作勢要泡泡麵來吃，因此有不少網友通知他黃士修又要絕食，「四叉貓」忍不住在臉書發文說，「大家跑來通知我說土條（黃士修）要絕食了？？？為什麼大家看到土條絕食的新聞就跑來敲我啦！！！」

「四叉貓」當時曾特地跑到抗議現場惡搞，在黃士修身邊作勢要泡泡麵來吃。（圖擷取自「四叉貓」臉書）

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