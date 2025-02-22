林岱樺胞弟、2助理聲押獲交保 雄檢不服今提抗告

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費檢方諭令100萬元交保。（記者黃佳琳攝）

2025/02/22 12:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕民進黨立委林岱樺涉詐領助理費檢方諭令100萬元交保，並限制住居、出境、出海，而她的的胞弟林岱融、黃姓、王姓兩名服務處人員，則在檢方複訊後向法院聲請羈押，但法官審理後裁定3人交保，雄檢不服，今提出抗告。

高雄地方法院表示，被告3人經訊問後雖均否認犯罪，加上10筆帳戶仍有多筆尚待核實之金流，可見仍有尚待扣押、尚有共犯或證人待傳訊等情形，且被告3人情誼非淺，聯繫接觸討論並非難事，有事實足認有勾串未到案共犯、證人之虞，但考量3人所為對社會危害程度及各自參與情節、羈押對人身自由限制之不正利益，附帶命令不得與同案接觸，足以擔保後續追訴程序進行，因此認定無羈押必要。

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但高雄地檢署不認同法官看法，認為法官審理時，已知曉被告有刪除手機對話等湮滅證據的行為，而證人間的供述也與客觀事證顯有不符，法官既然認定檢察官蒐證明確，被告行為也有法定之羈押原因，卻未裁定羈押禁見，僅諭知交保，恐嫌速斷，無法避免被告持續滅證、勾串，恐妨害將來審理發現真實，因此依法於今日提出抗告。

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