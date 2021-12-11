意見發表會與黃士修交火 呱吉：核四再花15年 顏寬恒都當阿祖了！

台北市議員邱威傑說，如果再拖15年讓核四蓋完，顏寬恒都可以當阿祖！（記者田裕華攝）

2021/12/11 12:19

〔記者李欣芳／台北報導〕4大公投案投票倒數8天，中選會今天舉辦第5場次全國性公投意見發表會，今天上午先登場的是第17案重啟核四公投。由正方代表人、公投領銜人黃士修對上反方代表人台北市議員邱威傑（呱吉），兩人多次言辭交鋒，氣氛火爆，並互控對方是執政黨的打手、核四廠商的打手。

黃士修一開場就嗆在網路擁有廣大社群聲量的呱吉等反方質疑核四廠正下方有S斷層卻苦無證據、還質疑呱吉會說，歐洲從未將核能當做綠能，但也是苦無證據；呱吉則反擊說，核四下方斷層確實存在，黃士修不但誤解科學還引用過時報告。

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呱吉舉例說，黃士修指重啟核四3年可商轉數據是錯的，因為重啟核四要做地質調查，台電估計要5年時間，何況還要經過環評，核四廠興建搞了20年，結果一度電都沒發，如果再拖15年讓核四蓋完，「顏寬恒都可以當阿祖（台語，曾祖父）了！」

公投意見發表會在上午登場，今天也是最終場，從上午10時30分至晚間6時在公視直播，並同步於中選會網站直播。

率先上場的黃士修表示，呱吉先生曾說，「如果你有什麼不滿，我答應你，從1月12日蔡英文當選後開始，我幫你罵」，「我對三次全國大停電很不滿啊，我對空污肺癌每年死9000人很不滿啊，我對鼓吹天然氣摧毀國防的反核中共同路人很不滿啊！」

黃士修說：「我來預測呱吉下一段會講什麼好了。斷層、核廢、工程、重啟」，S斷層，講過很多遍，中央地調所報告，白紙黑字寫S斷層非活動斷層，符合美國核能法規，沒有安全問題。這是累積十幾二十年的地質調查論文。呱吉想一句話推翻，不排除是活動斷層，但是苦無證據。

邱威傑（呱吉）則反擊指出，全台灣已經有33個活動斷層，核安問題不能光靠以前的調查報告，核四下方的斷層一旦發生問題，就會產生共鳴問題，他質疑黃士修是核四廠商的說客和打手。

有關廢核料無處去爭議，由於黃士修曾主張「核廢料可放我家」，黃士修今天還說核廢問題怕什麼？呱吉則表示，你主張核廢料放你家，你有提修法嗎，你要怎麼解決核廢問題？而面對呱吉抨擊黃士修是廠商的說客和打手，黃士修隨後也反擊對方是「執政黨打手」。

黃士修一開場就嗆在呱吉等反方質疑核四廠正下方有S斷層卻苦無證據。（記者田裕華攝）

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