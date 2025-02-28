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    228連假北車高鐵站塞爆月台進不去 網建議「一招」有位置坐

    台北站因尖峰時段旅客眾多，已啟動人潮管制措施，進行月台分流，目前車站內人流已逐漸趨緩。 （圖翻攝自Threads/@yayinsyu）

    台北站因尖峰時段旅客眾多，已啟動人潮管制措施，進行月台分流，目前車站內人流已逐漸趨緩。 （圖翻攝自Threads/@yayinsyu）

    2025/02/28 12:29

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕228連假返鄉與旅遊人潮湧現，台北車站昨（27）日晚間擠滿乘客，候車大廳幾乎無立足之地。一名男子晚間近7時抵達北車準備搭乘高鐵，卻被滿滿的人潮嚇到，連月台都無法上去。

    一名網友在Threads上發文表示，建議大家不要從台北搭高鐵，完全無法進入月台。貼文曝光後，有乘客抱怨自己1個月前購買對號座車票，卻只能站在自由座車廂，甚至有人形容「這人潮比過年還誇張！」現場網友也紛紛分享照片，直呼「還以為是在看演唱會！」

    對此，台灣高鐵表示，台北站因尖峰時段旅客眾多，已啟動人潮管制措施，進行月台分流，目前車站內人流已逐漸趨緩。

    許多網友留言，「高鐵搭乘人數真的變好多，以前沒這麼誇張」、「真的差點擠不上車⋯⋯⋯」、「不就三天假而已為什麼好像過年」、「明顯就是台北站太小⋯⋯運量台灣前三，腹地倒數第一」、「台北真的人超多超擠，看了都熱了」。

    貼文底下有網友建議，連假期間若搭高鐵南下返鄉，可選擇從南港車站出發，因為南港是高鐵南下的起始站，自由座車廂在發車時仍是空的。乘客若在南港站購買自由座車票，即可確保有座位。以高鐵每班列車至少配置3節自由座車廂計算，每班車至少提供約240個自由座座位。

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    228連假返鄉與旅遊人潮湧現，台北車站昨（27）日晚間擠滿乘客，候車大廳幾乎無立足之地。一名男子晚間近7時抵達北車準備搭乘高鐵，卻被滿滿的人潮嚇到，連月台都無法上去。（圖翻攝自Threads/@liontalke）

    228連假返鄉與旅遊人潮湧現，台北車站昨（27）日晚間擠滿乘客，候車大廳幾乎無立足之地。一名男子晚間近7時抵達北車準備搭乘高鐵，卻被滿滿的人潮嚇到，連月台都無法上去。（圖翻攝自Threads/@liontalke）

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