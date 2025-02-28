228非因族群衝突 賴清德：獨裁者蔣介石為確保統治犯滔天大罪

總統賴清德今天首次以總統身份出席228事件中樞紀念儀式。（記者羅沛德攝）

2025/02/28 12:58

〔記者李文馨／台北報導〕總統賴清德今天首次以總統身份出席228事件中樞紀念儀式，他在致詞時表示，把228事件推給族群衝突是毫無反省，毫無歉意，完全不負責任的行為，並指獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行，台灣社會損失一個世代的菁英，對台灣的衝擊是無法估計的。

228事件紀念基金會今在「228國家紀念館」舉行78周年中樞紀念儀式，儀式首先向228英靈致敬、總統獻花，接續由228基金會董事長薛化元、228家屬代表致詞，再由八角塔男聲合唱團演唱「雨夜花」、「雖然行過死蔭的山谷」等曲，結束後再由總統致詞。

請繼續往下閱讀...

228事件家屬表示，他們永遠只有3個訴求，第一，真相，228那時發生了什麼事；第二，「咎責」是重中之重，這也是為何228事件無法翻頁，正式文件皆未提及元兇、共犯，如蔣介石、陳儀、彭孟緝、白崇禧等人應該負什麼的責任，盼把相關內容列入國史；第三，和解，她強調，沒有中間的咎責，228無法解決。

賴清德表示，228事件已經78年了，當年死裡逃生的受難者，也在無情的歲月中漸漸凋零，最近，使人欽佩、刼後餘生都為轉型正義打拚的彰化縣228關懷協會創會林才壽會長也離開人世，受難者每一次的離開，都讓他們很不捨。他在這裡也希望每一位離開的受難者，都可以離開世間一切痛苦，返回天堂、自由自在。

賴清德表示，228事件發生的原因不是族群衝突，現在追思懷念也不是在製造族群衝突，把整個228事件推給族群衝突是毫無反省，毫無歉意，完全不負責任，非常不應該的行為。他說，228發生的原因是當年台灣社會已經開始享受現代化的文明，夜不閉戶；當時主要交通工作腳踏車也不必鎖；雞、鴨就一籠一籠飼養在門口，不必煩惱。這是當時的台灣社會。

賴清德表示，但是來自大陸的軍隊，經過北伐、抗日、剿匪，連年戰爭，他們的生活水準當然是無法和台灣比，他們偷、搶、破壞，生活文明的落差引起天怒人怨，加上陳儀部隊軍紀敗壞，以及獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行，無計其數無辜的人被捉、被關、被打、被殺，家破人亡，很多家屬也因此避走海外，台灣社會損失一個世代的菁英，對台灣的衝擊是無法估計的。

賴清德說，228事件是台灣社會禁忌，數十年期間，台灣人有耳，沒嘴，不敢談論，因為在高壓政治之下沒有人敢自由表達自己的意見。一直到台灣人民共同打拚、國家民主化之後，政府才開始道歉、賠償、恢復名譽、立碑、放假紀念，成立基金會，每年舉辦紀念儀式，轉型正義雖然已經有相當進展，但是就如薛化元董事長所說，目前台灣社會還有聲音，為何只有受害者，並沒加害者；受害真相為何仍然不明，這樣的事情除了無法完全告慰受難者以及家屬，社會也沒辦法得到真正和解。

賴清德強調，未來他自己、行政院卓榮泰、行政院相關部會，應協助228基金會將這幾年社會各界在轉型正義、特別是加害者資料的部分讓社會完整知道，大家在這個基礎上共同打拚，追求社會和解、可以團結合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法