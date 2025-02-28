2台男闖日本豪宅狠掐69歲屋主劫走407萬 逃亡3個月入境機場落網

日本東京都練馬區一間豪宅發生強盜案，屋主不僅遭歹徒勒頸、毆打臉部，還被搶走1850萬日圓（約新台幣407萬元）現金。（圖翻攝自X/@tbsnewsdig）

2025/02/28 11:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都練馬區一間豪宅發生強盜案，屋主不僅遭歹徒勒頸、毆打臉部，還被搶走1850萬日圓（約新台幣407萬元）現金。警方調查後，鎖定2名台灣籍男子為嫌犯，但兩人犯案後隨即潛逃出境。直到近日他們企圖再次入境日本時，才在機場被警方成功逮捕。

綜合日媒報導，據警方調查，31歲的林佑宏（リン・ユーホン，音譯）和43歲的林峻谷（リン・チュンクー，音譯）涉嫌於2024年11月30日凌晨闖入練馬區大泉町一處民宅，對熟睡中的69歲男性住戶實施暴力攻擊，包括毆打臉部和掐脖子。受害者臉部受傷，需要約三週的恢復期。

請繼續往下閱讀...

兩名嫌犯在施暴後從住宅內搶走了總計1850萬日圓（約新台幣407萬元）的現金。隔日兩人即逃離日本返回台灣，時隔約3個月後，當兩人再次入境日本時被日本警方逮捕。

在被捕後的調查中林佑宏質疑：「有什麼證據逮捕我？」；林峻谷則表示：「我沒有做」，兩人均否認犯罪指控。

日本警視廳表示，由於嫌疑人是台灣人，日語溝通可能存在障礙，目前正在調查案件的詳細經過。此案與日本近期發生的多起「闇バイト（黑暗打工）」強盜案的關聯被認為不大。

值得注意的是，這名69歲的受害者在強盜案發生前一個月也曾是特殊詐欺的受害者。警方正在調查兩起案件之間是否存在關聯，並懷疑嫌疑人可能掌握了某些信息後有針對性地選擇目標住宅。

目前，兩名嫌疑人已被依照強盜傷害罪名正式起訴，等待進一步的司法程序。日本與台灣司法部門也就此案展開合作，共同追查可能的犯罪網絡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法