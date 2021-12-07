反核團體指公投理由書登載不實 將告發馬英九、黃士修、江宜樺

「反對核四詐欺公投？！」記者會由鹽寮反核自救會總幹事楊木火（中）主持，告發馬英九、江宜樺、黃士修等涉嫌違反刑法214條。（記者田裕華攝）

2021/12/07 16:35

〔記者吳書緯／台北報導〕重啟核四公投即將在18日進行投票，鹽寮反核自救會總幹事楊木火今表示，公投案領銜人黃士修提供不實資料給中選會，使得公投理由書有多項資料不實，而前總統馬英九、前行政院長江宜樺參與公投連署，涉嫌違反「刑法」第214條，因此將告發黃士修、馬英九、江宜樺3人。

楊木火今與時代力量黨主席、立委陳椒華、台灣環境保護聯盟創會會長施信民等人在立法院召開「反對核四詐欺公投？！」記者會。

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楊木火表示，重啟核四公投的理由書有多項不實資料，黃士修明知事實不是如此，仍蓄意將「儀控設備的零件備品問題，則是經濟部以政治考量，採用民進黨顧問楊木火散佈多年的謠言」列在理由書中，而他根本不是民進黨顧問，也提出核四儀控設備零件備品有困難的問題，是依據核四廠工程師的出國報告。

楊火木說，馬英九、江宜樺都有參與連署，當然都同意理由書所敘述的內容，因而可確認，馬、江、黃等共同提供不實的資料給中選會，使得中選會的理由書有多項資料不實；因此楊表示，這3人涉嫌違反刑法214條「明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金」。

施信民指出，理由書的第一段是謊言，而這只是諸多謊言的第一項，竟然能通過中選會的審查交付公投，而更不幸的是，中國國民黨居然支持這個提案，相信屆時絕大多數民眾眼睛是雪亮的，會否決欺騙人民的提案。

陳椒華表示，全世界並沒有一個核電廠蓋在首都30公里範圍內，而核四廠距離雙北首都圈不到30公里又鄰近都會區，台灣實在沒有能力承擔任何一點閃失，且核廢料長久以來都是地狹人稠的台灣無法解決的難題，加上核四長期反覆復工停工，2014年封存前尚未完工，也未通過驗收，核四該做的是拆除解編，絕非重啟商轉。

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